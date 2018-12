Luka Modric, el mejor futbolista del aÃ±o

Agrandar la foto + Twittear Luka Modric ha cerrado el mejor a√Īo de su carrera profesional al llevarse el Bal√≥n de Oro¬†y completar una manija de premios que va desde el The Best hasta el mejor jugador de 2018 por la IFFHS, pasando por el MVP del Mundial y el mejor jugador de Europa para la UEFA. Con el m√°s preciado trofeo que concede¬†France Football, el mediocentro logra acabar con el reinado de una d√©cada¬†de Leo Messi y Cristiano Ronaldo y adem√°s se convierte en el primer croata que se lleva este galard√≥n. Aunque el mundo del f√ļtbol lleva todo 2018 centrando su atenci√≥n en Luka Modric, en esta recta final de a√Īo es indudablemente su gran protagonista por la multitud de premios ganados. El apodado 'Cruyff de los Balcanes' no se gan√≥ ese mote por su parecido f√≠sico, sino por el estilo de juego que le ha llevado a la √©lite del deporte. Pero antes de vestirse de blanco y liderar a la mejor generaci√≥n croata de la historia, el '10' sufri√≥ en sus carnes el terror de un conflicto armado cuando ten√≠a seis a√Īos. Tal y como se refleja en su biograf√≠a¬†Luka Modric, el hijo de la guerra, asediado por las bombas, el alistamiento de su padre y el asesinato de su abuelo, Luka tuvo que huir de la peque√Īa aldea de Modrici (la que le da su apellido) a Zadar. All√≠, refugiado en el Hotel Kolovare empez√≥ a tocar la pelota como evasi√≥n de la batalla hasta que esta termin√≥, en 1995, y el ahora jugador comenz√≥ su verdadera andadura en el deporte rey. Tras ser rechazado por sus condiciones f√≠sicas por el Hajduk Split, uno de los clubes hist√≥ricos de Croacia, y por el Arsenal de Arsene Wenger, Modric fue descubierto por las canteras de Zadar hasta que con 16 a√Īos le fich√≥ el Dinamo Zagreb. Pero antes de debutar con el gigante de su pa√≠s, se march√≥ un a√Īo cedido al Zrinjiski Mostar con quien fue designado mejor jugador de la liga bosnia. Una vez superada con creces la aventura de este duro campeonato, fue otra vez cedido aunque esta vez al Inter Zapresic, club en el que se consagr√≥ en la liga de su pa√≠s. Esta √ļltima temporada sirvi√≥ para dar el salto definitivo al primer equipo del Dinamo donde pas√≥ las siguientes tres campa√Īas consiguiendo sendas ligas, dos copas y un premio al MVP del campeonato en la 06/07. Todos estos logros le valieron para que los grandes continentales comenzaran a fijarse en √©l, pero el que m√°s inter√©s mostr√≥ fue el Tottenham Hotspur que deposit√≥ alrededor de 20 millones de euros por el joven talento croata. ¬† El salto a la √©lite europea En el Tottenham, Modric brill√≥ durante las siguientes cuatro campa√Īas, llegando a disputar 160 encuentros y pese a no poder conquistar ning√ļn t√≠tulo, la experiencia le sirvi√≥ para erigirse como el gran jugador de la selecci√≥n croata. Croacia cay√≥ en cuartos de la Eurocopa 2008, se qued√≥ a las puertas del Mundial 2010 y fue eliminada en fase de grupos de la Eurocopa 2012, eso s√≠ dejando Modric dos incre√≠bles apariciones ante Italia y Espa√Īa, las dos selecciones que luego jugar√≠an la final. Este √ļltimo campeonato y el a√Īo que realiz√≥ con el Tottenham sirvieron para que el Real Madrid pusiese todos sus esfuerzos en su fichaje. As√≠, tras tensas negociaciones, con Luka neg√°ndose a ir a la pretemporada de Villas-Boas y entren√°ndose por separado, el 27 de agosto de 2012, a tres d√≠as del cierre de mercado y con el Madrid de Mourinho acumulando malos resultados de inicio de temporada, ingleses y espa√Īoles oficializaron el traspaso por una cantidad que bordearon los 42 millones de euros con variables. A la sombra de Cristiano Ronaldo, los galardones individuales le han estado casi prohibidos. Pero la salida del portugu√©s, junto a sus exhibiciones en Champions y el hecho de llevar a Croacia a la final del Mundial, han acabado por encumbrar al genio balc√°nico que comenz√≥ su aventura en el f√ļtbol dentro de una guerra. El refugiado que so√Īaba con llegar a la √©lite de su pa√≠s, se convertir√≠a en el futbolista que acabar√≠a con el mayor reinado de la historia del deporte rey. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario