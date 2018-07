Maradona: El 10 lapidario sobre el futuro de la selección argentina

Agrandar la foto + Twittear Las declaraciones controvertidas de la leyenda del fútbol Diego Maradona tras un mundial decepcionante para la Argentina "Lo vi muy solo a Lío, muy lejos del arco. Si lo pusieron de 9 y tiene que armar el juego y también definir él, estamos hablando más de Patoruzú (el personaje de historietas más conocido de Argentina) que de Lío Messi. Sin Messi, somos un equipito más", señaló Maradona en "De la mano del Diez", su programa junto a Víctor Hugo Morales para la cadena venezolana Telesur. "No hay nada para rescatar. Otra Copa del Mundo que se va. La vemos pasar. Y no nos deja nada", apuntó. Maradona, que ha acompañado al equipo desde las gradas durante todo el torneo, siempre ha sido crítico con el juego de la Albiceleste y con su director técnico, Jorge Sampaoli. "Veníamos al cine más que a la cancha. Porque veníamos a ver la crónica de una muerte anunciada. Y era verdad", explicó. "Nosotros no tenemos rumbo, no sabemos atacar, no sabemos qué hacer cuando tenemos la pelota. Y los franceses, todo lo contrario: tienen salida de contragolpe, variantes, entrada por derecha y por izquierda", agregó. Maradona destacó la actuación de Kylian Mbappé, quien ante Argentina anotó un doblete, y lo comparó con Claudio Caniggia. "Sin quererlo, Argentina salió a atacar a Francia. Y cometió el error de dejarle mucho espacio a Mbappé, que es como Caniggia en sus primeros tiempos". Maradona negó que haya sido asistido con insulina en el agónico triunfo de Argentina 2 a 1 contra Nigeria. El pelusa dijo que sintió un severo dolor en la nuca que ameritó que los paramédicos del palco donde presenciaba el encuentro lo evalúen en la mitad del cotejo. "Estén tranquilos todos, estoy bien", señaló el polémico excapitán y estrella de la albiceleste. Más allá de algunos exabruptos del veterano diez de la selección Argentina campeona del mundo en 1986, no deja de sentenciar frases con mucho sentido. ¿Su opinión sobre si Cristiano Ronaldo es un crack? ¿Qué si es crack o no? Bueno, eso parece una pregunta cómica porque claro que es un crack. De los de verdad. No hay ninguna duda. ¿Qué opina sobre Neymar Jr? Neymar también es un crack, le falta aún, pero sí lo es. El tiene que saber que por tirarse es tarjeta amarilla y que el VAR existe. Ney tiene que cambiar un poquito el ´chip´que tiene en la cabeza. ¿Qué opina el Cholo Simeone como técnico de la selección? El Cholo ha llegado muy arriba, como para bajar ahora. La Argentina lo primero que tiene que hacer es trabajar con los chicos de la sub y en esa etapa el Cholo ya lo pasó. Simeone no está para hacer ese recorrido. ¿A quién considera el mejor dirigente del fútbol en la actualidad? Me parece que Florentino Pérez es el número uno, el mejor directivo que existe en el mundo en la actualidad, sin ninguna duda. Puede ser muy respetable Karl Heinz Rummenigge en el Bayer Munich, pero no tiene la fuerza de Florentino. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario