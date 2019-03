Real por goleada se despide de la Champions League

Agrandar la foto + Twittear Todo el m√©rito se lo ha llevado el joven equipo holand√©s Ajax que sue√Īa con levantar el m√°ximo trofeo del f√ļtbol europeo. La cara de Marcelo el lateral insustituible del Real Madrid campe√≥n cuatro veces seguidas de la Champions y su eliminaci√≥n frente al joven Ajax de Holanda ha hundido en la desesperaci√≥n a los blancos de Solari. Mala siembra dicen los medios espa√Īoles en alusi√≥n a los cambios que se han dado despu√©s de que Cristiano Ronaldo busc√≥ otros rumbos. El aluvi√≥n no pod√≠a pesar tanto. Real Madrid eliminado del m√°s ic√≥nico torneo de Europa pesa a la hora del an√°lisis. Sin control ni pisada firme en su propio terreno, es una estocada que le pesa millones. En menos de una semana Real Madrid ha sido eliminado de la Copa del Rey, ha perdido la pretemporada que lo enfilaba a nuevos trofeos continentales y para colmo de males ha sido eliminado de la Champions goleado 4 a 1 por el joven equipo holand√©s Ajax. Todas las cartas jugaban a favor del Real, era local y sumaba el gol diferencia, pero en el f√ļtbol nada est√° dicho, se suele decir; cosa que no se aplica al Club que planifica el detalle. El descalabro tiene movidos a todos. Pero m√°s que hablar del perdedor es v√°lido decir algo para hacer justicia. Una nueva generaci√≥n de futbolistas -del Ajax- que han hecho renacer las glorias del f√ļtbol en Holanda. Los fan√°ticos de la Naranja Mec√°nica han vuelto a so√Īar en lo alto del podio. La gesta que todo el mundo hab√≠a visto y adem√°s del protagonismo del serbio Tadic, la vital importancia de De Ligt, De Jong, Van de Beek y Blind. La confirmaci√≥n de los cuatro 'ajaccied' claves en la orange en el momento m√°s importante. Un tiempo que vivir√° una cita mejor en la siguiente ronda, todav√≠a sin rival, y que podr√≠a redondearse con el doblete en Holanda, donde el Ajax est√° en la final de la Copa, tras doblegar al Feyenoord, y a cinco puntos, con un partido menos, del PSV en liga. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario