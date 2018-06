Fotografia: BBC Mundo Agrandar la foto + Twittear Ya se sabe qué equipos se enfrentarán en la segunda ronda del Mundial! Concluida la fase de grupos, quedan 16 equipos en la pelea por quedarse con la Copa del Mundo. Un detalle que no pasa desapercibido fue cómo quedaron las llaves de cara a la gran final del torneo el 15 de julio. Argentina, Brasil, México y Uruguay, más Bélgica, Francia, Japón y Portugal se eliminarán entre ellos hasta que quede solo un finalista. Es la denominada "llave de la muerte". El otro lote de equipos clasificados tampoco se ve demasiado fácil, pero están algunas selecciones de menor tradición en mundiales. Allí buscarán llegar a la final equipos como Colombia, España e Inglaterra. Completan la llave Croacia, Dinamarca, Rusia, Suecia y Suiza. A continuación los partidos y fechas de octavos de final: 30 de junio: Francia vs Argentina

30 de junio: Uruguay vs Portugal

1 de julio: España vs Rusia

1 de julio: Croacia vs Dinamarca

2 de julio: Brasil vs México

2 de julio: Bélgica vs Japón

3 de julio: Colombia vs Inglaterra

3 de julio: Suecia vs Suiza