Dellien hace historia en un grande y gana $us 100 mil

Fotografia: AFP Agrandar la foto + El tenista nacional Hugo Dellien hizo historia en Roland Garros:聽 ayer derrotó a Prajnesh Gunneswara,聽 de聽 India y se instaló en segunda ronda del Grand Slam, lo que le permite embolsarse聽 100 mil聽 dólares, informó Ricardo Aguirre, titular de la Federación Boliviana de Tenis (FBT). El boliviano, quien聽 es 92 del ranking mundial ATP, no tuvo inconvenientes para vencer al indio que ocupa la casilla 86, le ganó por 6-1, 6-3 y 6-1 en una hora y 15 minutos de juego. El triunfo del聽 beniano es histórico, ya que después de 36 años un boliviano gana un partido en un certamen de este tipo, el último fue Mario Martínez, quien en 1983 logró avanzar a la tercera ronda en este mismo torneo. "Cumplimos el primer objetivo, hacer un buen debut, nos toca descansar y mentalizarnos para el siguiente desafío", escribió Dellien en la red social Facebook tras el partido. En tanto, Aguirre celebró la victoria del representante nacional e indicó que los 100 mil聽 dólares que recibirá el deportista le servirán para costearse otros viajes a otros torneos y encarar su preparación para Wimbledon, otro grande al que se clasificó. "Acaba de ganar 100 mil dólares que le permitirá jugar otros torneos... Es importante que recupere el dinero que gastó en su carrera para jugar como profesional", insistió Aguirre. Los retos del tenista boliviano no terminan acá. En la segunda etapa de Roland Garros lo espera el griego Stefanos Tsitsipas, número seis del ranking ATP. El europeo viene de vencer al alemán Maximilian Materer, por un聽 3-0, los parciales en el juego fueron de 6-2, 6-2 y 7-6. Será el tercer Top-10 al que enfrente Dellien, el primero fue el japonés Kei Nishikori (7) en el Masters 1000 de Madrid, el asiático le ganó por 7-5 y 7-5. Luego, en el Abierto de Ginebra, su rival fue el alemán Alexander Zverev (5), éste venció al boliviano por 7-5, 3-6 y 6-3. Al final se quedó con la corona del certamen. "Claro que puedo ganar a Tsitsipas. El tenis está muy parejo. Con los resultados que he tenido últimamente, puede pasar. Tengo que hacer ajustes mentalmente, si lo consigo puedo tener muchas chances", destacó el representante nacional a la agencia AFP luego del partido de ayer. Resaltó que se encuentra en un momento "muy bueno", pero que tiene experiencia de jugar con dos Top-10 en otros torneos del circuito. "Sé cómo se juega contra ellos. Creo que estoy preparado. Estoy disfrutando mucho del apoyo boliviano. Estoy logrando cosas con las que yo mismo me sorprendo. Todo está yendo muy rápido", explicó. Reconoció que mejoró bastante en este último tiempo, pero聽 también está consciente de que tiene que aprender mucho.