2º aguinaldo: Gobierno hace 3 propuestas a empresarios

El Gobierno hizo ayer tres planteamientos para aliviar el pago del segundo aguinaldo, pero la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) mantiene su posición de anular el beneficio y declaró que no se había llegado a ningún acuerdo. Las posiciones fueron expuestas a la conclusión de un encuentro entre ambos sectores realizado en la Gobernación de Cochabamba y que fue declarado en cuarto intermedio hasta la próxima semana. Por parte del Gobierno participaron el presidente, Evo Morales; el vicepresidente, Álvaro García Linera, y los ministros de Economía, Mario Guillén, y de Planificación, Mariana Prado. Del lado empresarial, participaron el presidente de la CEPB, Ronald Nostas, junto con presidentes de las filiales departamentales. Al final del encuentro, ambos sectores dieron conferencias de prensa por separado. Guillén dijo que, en el encuentro, el Gobierno hizo tres propuestas a los empresarios: flexibilizar el pago del segundo aguinaldo hasta marzo del siguiente año, acordar que un porcentaje se pague en productos nacionales, y establecer un tope para que los beneficiarios sean aquellos trabajadores que tienen sueldos bajos. Añadió que parte de estos planteamientos ya fueron aceptados por los pequeños empresarios, y, aunque reconoció que en la reunión de anoche no hubo acuerdos, expresó su confianza en que se llegue a consensos en mesas de trabajo la siguiente semana, en una fecha que aún no fue definida. 聽 LA CEPB MANTIENE SU POSICIÓN El Presidente de la CEPB, por su parte, no hizo referencia a las propuestas del Gobierno y declaró que no había logrado ningún acuerdo en el encuentro, aunque calificó la reunión como "productiva y constructiva" y aseguró la presencia de los empresarios en el encuentro de la próxima semana. Nostas, previo al encuentro, que se realizó a puerta cerrada, declaró que la firme posición de los empresarios privados era anular la norma legal que obliga al segundo aguinaldo. Añadió que en el encuentro se le demostró con números al Gobierno la inviabilidad del pago del beneficio.