8 subsidiarias nacionalizadas de YPFB operan como sociedades anÃ³nimas

Fotografia: ABI Agrandar la foto + Twittear Aunque el Decreto Supremo 28701 del 1 de mayo de 2006 establece que el Estado recupera la propiedad, la posesi贸n y el control total y absoluto de los recursos hidrocarbur铆feros de Bolivia, a la fecha ocho de las nueve empresas nacionalizadas en favor del Estado, a trav茅s de YPFB Corporaci贸n, contin煤an como sociedades an贸nimas y operan en condici贸n de subsidiarias. Un especialista afirma que el proceso que llev贸 adelante el Gobierno de Evo Morales fue la adquisici贸n de una mayor铆a accionaria y no una nacionalizaci贸n como tal. En una revisi贸n de los portales web de las subsidiarias de YPFB Corporaci贸n que figuran como nacionalizadas se pudo constatar que YPFB Andina, YPFB Chaco, YPFB Aviaci贸n, YPFB Log铆stica, YPFB Refinaci贸n, YPFB Transporte, YPFB Transierra y Gas TrasBoliviano (GTB) son sociedades an贸nimas. La 煤nica empresa que fue nacionalizada, pero que no figura como sociedad an贸nima聽 es聽 la Compa帽铆a El茅ctrica Central Bulo Bulo. Mientras que Petroandina aparece como Sociedad An贸nima Mixta (SAM), pero no est谩 como nacionalizada. El economista Luis Fernando Garc铆a considera que el Gobierno solamente compr贸, en cada caso por separado, el porcentaje de acciones que le permit铆a quedar como socio mayoritario y de ese modo ejercer el control, pero que esto no se trata de una nacionalizaci贸n. Agreg贸 que el Gobierno utiliza este t茅rmino por un tema de car谩cter pol铆tico. "La propaganda pol铆tica se ha encargado de introducir este concepto el cual tergiversan la realidad", dijo. Garc铆a explic贸 que dicho decreto, que establece que el Estado recupera la propiedad de los recursos hidrocarbur铆feros, no se ha cumplido porque solamente tiene la mayor铆a accionaria, al margen de que esto le permita tomar el control del directorio y de las gerencias de cada subsidiaria. "No es un proceso de nacionalizaci贸n, sino es un proceso de adecuaci贸n en la cantidad patrimonial que tiene mayor铆a el Estado, porque el Estado tiene en patrimonio lo que se llama capital, reservas, resultados y capital accionario, y con eso tendr铆a el control y la disposici贸n de realizar todas las operaciones dentro de la empresa. Al tener mayor铆a toma decisiones", se帽al贸 el especialista. El proceso de nacionalizaci贸n de las empresas transnacionales impulsado por Morales fue cuestionado por el diputado opositor Tom谩s Monasterio, quien divulg贸 documentos que demuestran que AIR PB no pas贸 a manos de YPFB Aviaci贸n y que a la fecha contin煤a operando como sociedad an贸nima. Algo similar ocurri贸 con YPFB Transporte, puesto que el legislador inici贸 un proceso en contra del gerente general de esta empresa, Cristian Inchausti Sandoval, y de Rolando Borda, trabajador y dirigente sindical de la misma, por uso indebido de bienes del Estado. Monasterio inform贸 que el viernes de la semana pasada recibi贸 una notificaci贸n en la que el Ministerio P煤blico rechaza su denuncia porque las personas a las que denunci贸 no son funcionarios p煤blicos -por lo que no se adecua el delito de uso indebido de bienes del Estado- y que YPFB Transporte se encuentra registrado en Fundempresa como una sociedad an贸nima y no como estatal. Cabe mencionar que el pasado 12 de octubre, el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto S谩nchez, inform贸 que la nacionalizaci贸n se complet贸 al 100 por ciento, exceptuando el caso de AIR BP, empresa que arrastra un juicio con AeroSur, lo cual impidi贸 completar el proceso. Sin embargo, el Ministro asegur贸 que actualmente no hay cuentas pendientes porque se logr贸 concluir los arbitrajes. 聽 EVO SE REFIERE A LA NACIONALIZACI脫N El municipio de Vitichi, en la provincia Nor Chichas de Potos铆, se benefici贸聽 con una nueva infraestructura para el Instituto Tecnol贸gico Superior, cuya construcci贸n demand贸 una inversi贸n de 7,3 millones de bolivianos. El jefe de Estado destac贸 que ese tipo de obras son posibles gracias al cambio de la matriz econ贸mica que se consolid贸 tras la nacionalizaci贸n de los recursos naturales como los hidrocarburos. 聽 DATOS Problemas en nacionalizaci贸n de Air BP. YPFB Aviaci贸n tiene el control de las acciones de Air BP, aunque 茅stas todav铆a no est谩n en poder de la estatal. La autoridad se帽al贸 que el precio de las acciones de la transnacional oscila entre 5 y 7 millones de d贸lares No existen plazos para transferir las acciones. Seg煤n el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto S谩nchez, no hay un plazo establecido para que las acciones de Air BP pasen a nombre del Estado boliviano. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario