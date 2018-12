Fotografia: Martín Numbela/Los tiempos Agrandar la foto + Twittear La Navidad en Bolivia tiene sello chino. Nueve de cada 10 juguetes, además del 98 por ciento de los productos navideños, vienen de ese país. Además, en los últimos 10 años, Bolivia prácticamente quintuplicó las importaciones de juguetes, y la mayoría son chinos. Estos datos develados por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) confirman la situación de competencia desproporcionada con la artesanía local de juguetes. "La pequeña industria de juguetes no puede competir contra los chinos, y ha ido disminuyendo, cerrando o cambiando de rubros", sentencia, sobre el tema, la presidenta de la Cámara Departamental de la Pequeña y Mediana Industria (Cadepia), Luz Mary Zelaya. En 2007, el país importó 9.637 toneladas de juguetes por 11 millones de dólares, pero en 2017 compró 23.577 toneladas por 49 millones de dólares, según datos de IBCE. Este año, sólo hasta septiembre, ya se habían importado 11.859 toneladas por un costo de 26 millones de dólares. Pero los meses de mayor importación son octubre y noviembre antes de diciembre, mes de la Navidad. El 88 por ciento de los juguetes viene de China; el 4 por ciento, de Estados Unidos; 2 por ciento, de México; 1 por ciento, de Brasil, y el resto, de otros países. La responsable interina de Estadísticas del IBCE, Mónica Salares, explica que los importadores prefieren juguetes chinos por ser más baratos y novedosos. Los productos chinos son mucho más baratos que los productos hechos por manos bolivianas. "La mano de obra en china es mucho más barata. Aquí hay muchas políticas que han afectado los juguetes, lo que posiblemente provocó que los productores nacionales hayan cambiado de rubro", explica Salares. La Presidenta de Cadepia explica que en Cochabamba había una empresa que fabricaba juguetes de madera, pero dejó de producirlos por falta de demanda, mientras que las artesanas que elaboran muñecas de trapo o peluches ahora sólo lo hacen a pedido. El gerente general de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), Javier Hinojosa, indica que muchas empresas que exportaban juguetes didácticos también dejaron de hacerlo porque el producto llega con un precio muy elevado al extranjero por el tipo de cambio que hay en Bolivia. "Eran juguetes en madera de buen material y pintura para niños, y también juguetes vinculados a textiles, pero también la industria textilera dejó de ser competitiva. Nuestros productos llegan con un precio muy alto allá. No pueden competir. Ésa es la realidad", explica. Hinojosa precisa que una de las empresas que dejó de exportar es Anatina Toys, del empresario Samuel Doria Medina. Es una empresa que aglutina a cientos de artesanos bolivianos a través de la producción de juguetes de madera y tela. Exportaba los juguetes a Estados Unidos, Europa y Canadá. En 2009, fabricó aproximadamente 65 mil productos con la ayuda de una veintena de talleres. El presidente de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), Javier Bellot, explica, por su parte, que hace más de 20 años la empresa de La Estrella fabricaba juguetes de plástico, como carritos, pelotas, muñecas y otros, pero la actividad fue relegada por la competencia extranjera. Datos La Paz es uno de los departamentos que mayor cantidad de juguetes importa. En 2017, compró 10,6 toneladas por 23 millones de dólares; le sigue Oruro con 9,5 toneladas valuadas en 13 millones; Santa Cruz, 1,8 toneladas por 7,9 millones de dólares; Cochabamba sólo importó 868.768 kilos por 2,3 millones de dólares; Tarija apenas compró media tonelada; Potosí, 29 mil kilos, y Chuquisaca, 23 mil. En 2016 el país importó de China 20 toneladas de juguetes por 43 millones de dólares. En 2017 se importaron de Estados Unidos 395.610 kilos por 1,8 millones de dólares. El mismo año, de México llegaron 82.655 kilos por 823.778 dólares, y de Brasil, 63.678 kilos por 632.998 dólares. El país importa juguetes de 104 países entre los que figuran Argentina, Perú, España, Chile, Pakistán y otros.  BAJA LA IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS NAVIDEÑOS Respecto a los artículos navideños, como foquitos, guirnaldas, arbolitos y otros, las compras registraron 3,3 millones de dólares en 2017, lo que representa una caída respecto a 2016 cuando sumaron 4,2 millones. El volumen importado de artículos navideños en la gestión pasada alcanzó las 1.680 toneladas, menor a 2016, cuando se llegaron a 1.830. Desde China provino el 98 por ciento de estos productos a lo largo de la gestión. En 2015, China ocupó el 85 por ciento del valor, y en 2016, el 86 por ciento de participación, lo que confirma su supremacía.  OPINIONES "Teníamos en Cochabamba a Aquita Toys, que ha dejado de hacer juguetes y ahora hace muebles para oficina, y se trasladó a Santa Cruz. Para las que hacen muñecas, su competencia es muy fuerte. Por eso elaboran pequeñas cantidades y sólo a pedido". Luz Mary Zelaya. Cadepia "Los juguetes que abundan en el mercado son chinos, prefieren importar que comprar la producción nacional porque les sale más barato. Pero además por la variedad de juguetes, prefieren traer algo nuevo, que llame la atención y garantice su compra". Mónica Salares. Estadísticas del IBCE "La industria de juguetes ha migrado. Hasta hace unos 20 años se apreciaban los juguetes artesanales y hechos a mano. Hoy ya no tenemos, y si hay debe ser muy poco. Entiendo que hay en Santa Cruz y La Paz, que no van a poder competir con la industria extranjera". Javier Bellot. FEPC  HAY DEMANDA JUGUETES TRADICIONALES Y NOVEDOSOS REDACCIÓN CENTRAL Según el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), la importación de juguetes por la época navideña comienza en julio y se extiende hasta diciembre. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Marco Salinas, indica que los importadores traen productos tradicionales y novedosos. El primer grupo está compuesto por juguetes que tienen un mercado definido. Se trata de muñecas, pelotas, autos pequeños, camiones, cuerdas de saltar, juegos de ollas, cocinillas de juguete. "Son juguetes que nunca pasan de moda y que siempre son demandados en la época", dice Salinas. Los juguetes novedosos, en tanto, son aquellos que tienen niveles mayores de especificidad, hacen referencia a personajes de series de televisión o películas recientes con gran impacto de taquilla. "Este año, por ejemplo, se han importado modelos de muñecos, disfraces, accesorios que hacen referencia a la última película de 'Los Vengadores'. 'Vampirina', 'Paw Patrol', 'Muppet Babies' o 'Soy Luna' les generarán importantes ventas". El mercado de los videojuegos también tiene un lugar ya ganado en nuestro país. Aunque el público objetivo son, en su mayoría, adolescentes, se reportan importantes ventas en estas fechas de fin de año. El Presidente de la CNC explica que los comerciantes indicaron que la mercadería empieza a llegar desde octubre, lo que les permite tener un tiempo prudente para realizar su nacionalización y distribución oportuna hacia otras ciudades del país o zonas a las que tengan que llegar con esta mercadería. El empresario explica que la venta de juguetes es regular durante todo el año, pero en Navidad se incrementa exponencialmente. En el Día del Niño se reporta otra subida mínima. 