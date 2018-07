A mayo, Bolivia exporta más e importa menos

Agrandar la foto + Twittear En mayo, las exportaciones bolivianas registraron un superávit comercial por $us 124 millones, impulsadas por la recuperación de precios internacionales y mayores volúmenes enviados, señala el informe de la Unidad de Análisis y Estudios Fiscales (UAEF), del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP). Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) revelan que las exportaciones al quinto mes de 2018 se incrementaron un 26,5% en comparación al mismo mes de 2017; las importaciones, por su parte, disminuyeron un 9,6%. La balanza comercial, a mayo de 2017, tenía un déficit por $us 131 millones y en mayo del presente año registra un superávit por $us 124 millones. "Gracias al mejor precio del petróleo y además de los volúmenes de exportación, en marzo, abril, nuestro déficit ha estado en equilibrio, por eso vemos con optimismo que este año el déficit comercial será mucho menor de lo que teníamos en anteriores años", proyectó Mario Guillén, ministro de Economía en La Paz, hace unos días. Desempeño sectorial Por actividad económica, se observaron incrementos en los cuatro sectores que componen las exportaciones. En valor, la exportación de minerales aumentó un 25,3%, hidrocarburos registró una mejora del 24,3%, mientras que industria manufacturera subió un 23,8% y la agropecuaria, un 14,3%. En volumen anotaron mejoras respecto a mayo de 2017 extracción de minerales, con 14,2%; hidrocarburos, 1,3%; industria manufacturera, 33,8%; y agropecuaria, 4,5%. En minería, el zinc aumentó un 38,2% en valor y un 15,5% en volumen; en hidrocarburos el gas natural creció un 24,2% en valor y un 1,3% en volumen. Para el analista en comercio exterior Jorge Rojas, estos números, ligados a las exportaciones tradicionales, a corto plazo son una buena noticia, pero a su criterio es negativo que se siga dependiendo de las materias primas, algo que vuelve vulnerable la economía del país. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario