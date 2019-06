ASFI: empresas ilegales operan en redes sociales

Fotografia: El D铆a Agrandar la foto + Twittear La Autoridad de Supervisi贸n del Sistema Financiero (ASFI) alert贸 sobre el funcionamiento ilegal de cuatro empresas financieras que operan fraudulentamente ofreciendo cr茅ditos a trav茅s de las redes sociales. "Hemos estado sacando comunicados con algunos nombres como Crediuni贸n queriendo utilizar los nombres comerciales de algunas entidades financieras. Nosotros hemos advertido a la poblaci贸n de que se trata de empresas que no est谩n autorizadas", inform贸 el pasado 30 de mayo la directora ejecutiva de la ASFI, Ivette Espinoza. La ASFI, a trav茅s de su cuenta de Facebook, emiti贸 dos comunicados alertando sobre las operaciones ilegales de estas cuatro empresas que son: Crediuni贸n S.A., Banca Boliviana, Finandez S.A. y Credibisa. El 9 de mayo denunci贸 que la empresa Crediuni贸n S.A., en La Paz, no cuenta con licencia de funcionamiento o autorizaci贸n para realizar actividades de intermediaci贸n financiera. "S贸lo tiene una p谩gina de Internet, donde figura una direcci贸n falsa y la misma no cuenta con registro de comercio de Fundaempresa", se帽al贸 el comunicado oficial. La Jefatura de Comunicaci贸n institucional de ASFI inform贸, a trav茅s de su p谩gina web, que "las actividades de intermediaci贸n financiera, la prestaci贸n de servicios financieros y cualquier otra actividad relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversi贸n del ahorro, son de inter茅s p煤blico y s贸lo pueden ser ejercidas previa autorizaci贸n del Estado". De estas cuatro empresas ilegales, que no cuentan con oficinas f铆sicas, s贸lo Finandes S.A. mantiene activa su p谩gina en Facebook. Las dem谩s ya cerraron sus actividades luego de los comunicados de la ASFI. 聽 OPERATIVOS EN SANTA CRUZ La ASFI realiz贸 dos operativos en Santa Cruz para verificar la denuncia de dos empresas financieras que operaban ilegalmente. En el lugar no encontraron nada. En su p谩gina de Facebook, Finandes ofrece pr茅stamos personales desde 2 mil d贸lares con una tasa de inter茅s de 18 por ciento anual. Un banco convencional ofrece desde 19 por ciento anual. 聽 ODIC: BUSCAN GENTE A TRAV脡S DE PUBLICIDAD REDACCI脫N CENTRAL El Observatorio de Delitos Inform谩ticos de Bolivia (ODIB) identific贸 la manera de operar de estas empresas ilegales. Se dedican a difundir informaci贸n "enga帽osa" a trav茅s de las redes sociales o las aplicaciones de mensajer铆a instant谩nea como WhatsApp, Telegram y otras. Buscan tomar contacto para obtener informaci贸n personal, para luego solicitar cobros anticipados por conceptos de tr谩mites. "En algunos casos solicitan reuniones presenciales con las v铆ctimas, peligrando de esta manera la integridad f铆sica de la que acude a dichas reuniones", precisa el ODIB. La ASFI y la ODIB recomiendan a la ciudadan铆a evitar contacto con estas entidades financieras fraudulentas que difunden publicidad enga帽osa. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario