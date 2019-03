ASFI modifica reglamento luego de la sanciÃ³n a Prodem

Fotografia: El D铆a Agrandar la foto + Twittear Tres d铆as despu茅s de la sanci贸n impuesta por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro del Gobierno de Estados Unidos al Banco de Desarrollo Econ贸mico y Social (Bandes) de Venezuela y a cuatro bancos vinculados, entre ellos Prodem S.A. en Bolivia, la Autoridad de Supervisi贸n del Sistema Financiero (ASFI) emiti贸 la resoluci贸n ASFI 600/2019 el lunes pasado, que modifica el reglamento de Encaje Legal y para Inversiones con Entidades en el Exterior. Entre otros t茅rminos a favor del sistema financiero, proh铆be a entidades financieras realizar operaciones con bancos que figuren en los listados del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. As铆, la ASFI modific贸 el art铆culo 5.潞, que antes prohib铆a las relaciones con entidades dentro del listado que constitu铆a la OFAC, 煤nicamente. El analista econ贸mico Alberto Bonadona manifest贸 que con la medida de la reguladora financiera "se quiere proteger a Prodem de cualquier medida que provenga de la administraci贸n Trump; una decisi贸n de protecci贸n al aliado venezolano". Para Jaime Dunn, experto en finanzas, "es claro que con esta medida, el Gobierno est谩 dando una se帽al de que en Bolivia se聽aplica lo que se decide a nivel de NNUU y no lo que dicte EEUU. "La medida de EEUU alcanza a activos e intereses de personas americanas. Las Naciones Unidas abarcan a EEUU y el resto del mundo. No veo que esto ayude a Prodem de alguna manera, porque lo que Bolivia dice solo rige en territorio nacional, no a escala internacional, donde la OFAC tiene mayor peso. En todo caso creo que esa medida causa m谩s incertidumbre sobre el mismo Prodem", opin贸. Jorge Velasco, experto en banca, expres贸, por su parte, que los bancos han estado imposibilitados de realizar operaciones con instituciones 'off shore' bajo el tratamiento de la OFAC y que si bien desconoce que hayan puesto un paraca铆das, "tal vez le han dado ese matiz para apoyar a Prodem. Intuyo que podr铆a ir por ese lado", a帽adi贸. Otras sanciones

La medida se adopt贸, seg煤n las autoridades de EEUU, "en respuesta al arresto ilegal" de Roberto Marrero, el jefe de despacho del l铆der opositor venezolano, Juan Guaid贸, a quien Washington reconoce como presidente de Venezuela. Pero ya, en noviembre del a帽o pasado, EEUU hab铆a adoptado otras medidas econ贸micas, contra varios pa铆ses, incluyendo a Bolivia. En el Memorando para el Secretario de Estado de EEUU, el presidente Donald Trump indic贸 que por no cumplir normativas sobre la protecci贸n de v铆ctimas de la trata de personas, se determin贸 para el a帽o fiscal 2019 no proporcionar asistencia humanitaria ni relacionada con el comercio a los gobiernos de 18 pa铆ses, incluidos Bolivia y Venezuela, "hasta que dichos gobiernos hagan esfuerzos significativos para聽cumplir con la ley". Adem谩s, ordena al director ejecutivo de EEUU de cada banco multilateral de desarrollo y al Fondo Monetario Internacional (FMI) ... "negar cualquier pr茅stamo u otra utilizaci贸n de los fondos de la instituci贸n respectiva (que no sea para asistencia humanitaria, comercio o asistencia para el desarrollo) tambi茅n para Bolivia y 17 pa铆ses". Sin operaciones exteriores

En consulta a la entidad reguladora, la ASFI expresó a EL DEBER que las modificaciones al Reglamento de Inversiones en Activos Fijos y Operaciones con Entidades del Exterior se efectúan en el marco de lo establecido en la Ley 262 de Régimen de Congelamiento de Fondos y Otros Activos de Personas Vinculadas con Acciones de Terrorismo y Financiamiento del Terrorismo. "La cartera del banco Prodem al 28 de febrero de 2019 asciende a $us 1.197 millones, tiene concentrado el 99,5% de sus operaciones en Bolivia, no realiza operaciones de comercio exterior y el 84% de su cartera está colocada en el sector microempresarial del país", respondió. "La solvencia que tiene Prodem es de buena calidad. El tema del OFAC al que se hace referencia es una decisión para aquellos bancos que tengan activos en EEUU. Prodem no tiene ningún activo en EEUU y tampoco realiza operaciones de comercio exterior con EEUU", aclaró la directora de la ASFI, Ivette Espinoza. Ayer, se conoció que Moody's Investors Service (Moody's) retiró todas las calificaciones y evaluaciones de Banco Bandes Uruguay, tres días después de la sanción de EEUU. Al respecto, Espinoza explicó que por ser una entidad de microfinanzas, la calificación de Prodem tiene diferentes características a la de un banco comercial o que emite bono o participe en el mercado de valores, "que no tiene por qué afectar, ya que realiza sus actividades dentro del país", finalizó la autoridad.