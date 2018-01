Acuerdan venta de la tercera minera más grande del país

Fotografia: El Potosí Agrandar la foto + Twittear La compañía norteamericana Coeur Mining puso a la venta el 100% de su paquete accionario en su subsidiaria, la empresa Manquiri que explota la mina San Bartolomé. El proyecto pasará a manos de un grupo sueco manejado por inversores de México.

De esa manera una de las tres empresas mineras más importantes del país, junto con San Cristóbal y San Vicente, pasa a manos de nuevos dueños.

El 22 de diciembre de 2017 en un comunicado difundido en su página web, la empresa señaló su satisfacción de anunciar que firmó un acuerdo definitivo para vender todo el capital social excepcional de su filial totalmente poseída, Empresa Minera Manquiri, SA (Manquiri), que es la propietaria y la operadora de la mina San Bartolomé y su planta de tratamiento localizada cerca de Potosí, Bolivia.

"El acuerdo prevé que Manquiri será vendida a Inversiones Argentum, AB (Argentum), una empresa privada sueca poseída por un grupo de individuos mexicanos con la experiencia de minería extensa en América Latina", precisa el comunicado.

En el mismo, el presidente de Coeur Mining, Mitchell J. Krebs, señala que la venta del 100% de Manquiri refleja la estrategia de la compañía de continuamente optimizar su cartera y enfocar el desarrollo de metales preciosos de alta calidad. "San Bartolomé era una operación importante para la empresa después de que fue construido y colocado en la producción en 2008. Sin embargo, la vida corta restante de la mina, futuros gastos de explotación más altos y gastos relacionados con el cierre condujo a la empresa a concluir que una venta a un nuevo propietario en este tiempo" era la mejor medida, subraya el ejecutivo en el comunicado.

Las operaciones en San Bartolomé se iniciaron en el primer trimestre de 2008. Sólo durante la fase de construcción se invirtieron 220 millones de dólares.

Coeur espera concertar la operación este mes, se explica en el comunicado hecho público.

La mina es la única en Bolivia que produce lingotes de plata a partir del procesamiento metalúrgico de pallacos, sucus, desmontes y otros materiales superficiales que se encuentran depositados en las laderas y periferia del Cerro Rico de Potosí.

San Bartolomé es una de las minas de plata pura más grandes del mundo y la segunda de plata más grande de Bolivia, según la compañía Coeur.

Dionisio Garzón, exministro de Minería, señaló que el proyecto minero se encuentra en sus últimos años de vida y los accionistas ahora decidieron derivar el cierre del proyecto a una empresa que tiene operaciones en Argentina. "Esta operación ha significado bastante en el contexto económico para el país. Está entre las tres empresas que aportan el 70% de regalías e impuestos de la minería junto a San Cristóbal y San Vicente y aún tiene algunos años más de vida", destacó.

Según Garzón, el cambio de propietario se realiza mediante operaciones bursátiles en las que se trata de optimizar el valor de las acciones que estaba en alrededor de ocho dólares cada una.

Para Héctor Córdova, ex presidente de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), con la transacción, los acuerdos que tenía Manquiri con las cooperativas y el Estado se mantienen; incluso los nuevos dueños pagarán a los antiguos accionistas un porcentaje de lo que reciban de ingresos.

En su criterio, es interesante que exista un capitalista externo y los nuevos dueños se harán cargo de un buen proyecto del cual se exporta plata metálica en lingotes y se obtiene el 100% del valor de venta. "Los precios de la plata en 2016 estaban en un nivel bueno, pero no tanto como en otros años y en 2016 de todos los metales que se exportan, fue el único que no mejoró su precio, eso seguro hizo que Coeur se decida a vender", apuntó.

De acuerdo con la información que publica Coeur Mining en su página web, en 2014 la producción de San Bartolomé fue de 5,9 millones de onzas de plata. Las reservas probadas y probables que estimaba la compañía en el proyecto llegan a 46 millones de onzas de plata.

En el emprendimiento minero ubicado en Potosí trabajan 361 personas.

Las operaciones de la mina de plata a cielo abierto San Bartolomé y la planta de beneficio asociada están a cargo de Empresa Minera Manquiri SA ("Manquiri"), una subsidiaria, señala la firma en su página web.

La Comibol es la propietaria real de todos los derechos mineros relativos a la mina San Bartolomé. La estatal arrendó los derechos de minería para los yacimientos de superficie a varias cooperativas de Potosí. A su vez, las cooperativas han subarrendado sus derechos mineros a Coeur, a través de Manquiri. La explotación se realiza con sencillas técnicas de minería de superficie de excavación libre que no requieren perforaciones ni explosiones.

