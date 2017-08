Acuerdo para creación de empleo para jóvenes

Fotografia: El Diario Agrandar la foto + Twittear Un convenio para generación de empleo en favor de los jóvenes fue suscrito ayer por la ministra de Planificación del Desarrollo, Mariana Prado, y la Cámara de Industria y Comercio (Cainco) de Santa Cruz. El plan de emergencia subvencionado por el Estado favorecerá a jóvenes de entre 17 a 26 años de edad. Hasta el 2015 había 73 mil jóvenes que no tenían opción de trabajo y frente a esta realidad es imposible no hacer nada, según afirmó el presidente de la entidad, Jorge Arias, a tiempo de expresar la disposición del sector para que los nuevos empleos no sea temporales sino estables. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario