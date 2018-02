Aduana legalizará en 48 horas la mercadería que llegue de Iquique

Agrandar la foto + Twittear La Aduana Nacional reducirá a 48 horas los procesos de nacionalización de mercancías, proceso que antes de la inauguración del recinto aduanero de Pasto Grande demoraba hasta 15 días.

Las nuevas instalaciones están en Oruro, a 15 minutos de la capital del departamento y en el lugar se iniciaron las operaciones el martes para recibir mercadería sólo de la Zona Franca de Iquique. "Este es un recinto de Aduana Especializada 24/7, un referente regional. Hemos empezado con dividir horarios, 24 horas de cierre de tránsito, llegan acá los camioneros, se hace el parte de recepción y estaríamos haciendo aforos de siete de la mañana a siete de la noche", destacó Marlene Ardaya, presidenta de la Aduana Nacional.

Por el Decreto Supremo 2295 y la Resolución Ministerial 139, la administración aduanera debe nacionalizar las mercancías en dos días, aunque este plazo, por lo general, no suele cumplirse.

El tiempo que demora el proceso de legalización varía y se apunta a reducirlo al máximo, porque el proceso que antes se hacía en Tambo Quemado (para mercadería de Iquique), ahora se realizará en Pasto Grande. "Si viene un camión y usted en Iquique hizo su declaración única de importación, lo que procede es llegar acá con todos los números de serie y la información tipificada de su mercancía. Si llega bajo esas condiciones, aquí básicamente se hace un checklist mucho más rápido, sin que haya depósito", explicó Ardaya. El objetivo de las nuevas instalaciones es agilizar el despacho de mercadería y eliminar los controles diferidos. "La idea es que aquí no se almacene mercadería, sino que haya un flujo constante. Si viene un camión con mercancías que tienen las mismas características, es decir, el mismo televisor, de la misma marca, la nacionalidad, podría hacerse en dos horas, abriendo solamente los pasillos, para verificar que no haya otra mercancía que no sea declarada", añadió.

El recinto aduanero de Pasto Grande fue construido sobre 18 hectáreas y por sus dimensiones es el más moderno del país.

"La construcción de recintos de la Aduana dura hasta tres años, porque hay que hacer un estudio de suelos, se necesita apisonar la superficie por el peso de los camiones, se tiene que hacer el ripiado, el enmallado. Para la construcción de estas instalaciones se destinaron 41 millones de bolivianos", detalló Marco Alegría, jefe de Operaciones de Recinto Interior Oruro.

Por su parte, Ronald Arraya, gerente general de Depósitos Aduaneros Bolivianos (DAB), acotó que la inversión que demandó la construcción del recinto salió de recursos propios.

"Tenemos listas 26 cuadrillas con personal estibador, logístico y operativo, para despachar mercancías rápidamente. Pasto Grande cuenta con un personal de 220 personas, para atender por lo menos 20 camiones en llegada correlativa", subrayó. Un recinto aduanero especializado

Equipamiento Depósitos Aduaneros Bolivianos invirtió un millón de dólares en la compra de un portacontenedores de 30 toneladas, un montacargas de ocho toneladas y montacargas articulados para el interior de los almacenes, cada uno con capacidad de dos toneladas, indicó el jefe de Operaciones, Marco Alegría.

Ubicación El de Warnes, donde ya se aplican procedimientos de nacionalización rápida de mercadería, no es un recinto aduanero especializado como el de Pasto Grande, donde llega todo lo que proviene de la Zona Franca Iquique. Se eligió esa ubicación para tener un mayor flujo de información con la Aduana de Chile. Pasto Grande recauda el 11% del total nacional Del total de las recaudaciones que obtiene la Aduana Nacional en todas las oficinas que tiene en el país, el 11% ya ingresa por Pasto Grande.

"Del total nacional, 11% de las recaudaciones de la Aduana ingresan por este sector (el nuevo recinto de Oruro). No es tan grande el impacto, tal vez no tanto como pensábamos, ya que vendría a representar más o menos el 6% de todos nuestros tránsitos de mercancía de importación", explicó Marlene Ardaya, presidenta de la Aduana.

Cada mes, la administración aduanera procesa 150 mil declaraciones de importación, de las que al menos 9.000 corresponden al recinto especializado que fue inaugurado el martes.

"Un despacho aquí (en Pasto Grande) implica hasta 500 ítems, trabas, trabitas, adornos, juguetería... Descargar la mercadería puede tardar hasta cuatro horas, pero ese tiempo puede variar, porque si la mercadería es homogénea se hace en un tiempo mucho más rápido, se resuelve sólo con la apertura de pasillo", agregó la titular de la Aduana.

Observaciones

Aunque los ambientes y el equipamiento de Pasto Grande lo convierten en el recinto aduanero más moderno del país, los transportistas que frecuentan ese sector afirmaron que no se sienten conformes con la habilitación de dicho inmueble.

"Dentro de este recinto los camiones no van a poder circular porque el terreno es muy suave y va a haber hundimiento. También observamos la distancia, ya que debería haberse hecho más al centro de la ciudad. Nunca hemos estado de acuerdo, pero si ya está hecho, nos queda adecuarnos", dijo Javier Quiroga, titular de la Cámara Departamental de Transportes de Oruro.

