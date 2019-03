Agro cruceÃ±o pide apertura a los transgÃ©nicos con dos variedades de soya

Fotografia: El Deber Agrandar la foto + Twittear Los productores agropecuarios de Santa Cruz emplazaron ayer al Gobierno a tomar la decisi√≥n pol√≠tica de abrir al pa√≠s a la biotecnolog√≠a (transg√©nicos) y le exhortaron a comenzar homologando dos eventos (variedades) de soya: la Intacta RR2 Pro (de alto rendimiento) y la HB4 (resistente a la sequ√≠a). El ultim√°tum fue dado ayer en conferencia de prensa conjunta por representantes de la C√°mara Agropecuaria de Peque√Īos Productores del Oriente (Cappo), la Asociaci√≥n de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) y la Federaci√≥n Sindical √önica de Trabajadores Campesinos Productores Agropecuarios de las Cuatro Provincias del Norte de Santa Cruz. La representante de esta √ļltima entidad, Daysi Choque, a tiempo de leer la resoluci√≥n del bloque, explic√≥ que las mencionadas variedades de soya gen√©ticamente modificadas ya est√°n aprobadas por pr√°cticamente todos los pa√≠ses vecinos, por lo que no deber√≠a haber mayor discusi√≥n. En la actualidad, el √ļnico evento biotecnol√≥gico aprobado por el Gobierno, en 2005, es para el cultivo de soya (rr 40 - 3 - 2) que es resistente al herbicida glifosato. En otro punto del pliego petitorio aparece el pedido de iniciar ensayos de forma inmediata, durante dos ciclos agr√≠colas de ma√≠z gen√©ticamente modificado, a fin de que la aprobaci√≥n y socializaci√≥n sean v√°lidas para los llanos orientales y el chaco tarije√Īo. El voto resolutivo exige tambi√©n al Gobierno permitir a los productores el acceso a semilla gen√©ticamente modificada para los cultivos de soya, ma√≠z, algod√≥n y ca√Īa, y que se tenga una respuesta en un plazo m√°ximo de tres meses, a fin que los productores puedan ya hacer uso de estas semillas en la siembra de verano de la temporada 2019-2020. Choque declar√≥ tambi√©n que la Constituci√≥n Pol√≠tica del Estado, en su art√≠culo 409, y la Ley de la Revoluci√≥n Productiva no proh√≠ben el uso de transg√©nicos "siempre que se hagan evaluaciones y estudios a cargo del Comit√© Nacional de Bioseguridad". El presidente de la Anapo, Marcelo Pantoja, detall√≥ que el departamento ha sufrido una "tremenda sequ√≠a" en la campa√Īa de verano, entre octubre de 2018 y marzo de 2019, y se ha registrado la p√©rdida de al menos 350 mil hect√°reas de soya equivalente a 150 millones de d√≥lares. "Este es el tercer a√Īo que nos golpea el clima y no tenemos tecnolog√≠a. El precio, las condiciones clim√°ticas y las plagas no se pueden controlar y necesitamos ayuda y creo que con la biotecnolog√≠a podemos paliar este tema", afirm√≥ Pantoja. Por su parte, el presidente de la Cappo, Isidoro Barrientos, expres√≥ su preocupaci√≥n porque las anteriores semanas se registr√≥ la p√©rdida de plantaciones en los municipios de Pail√≥n, Cuatro Ca√Īadas, San Juli√°n y otros, por lo cual los productores tienen muchas deudas con las casas comerciales y otras entidades. Incluso algunos ya no pueden acceder a cr√©ditos. RECLAMAN UREA A PRECIO JUSTO El voto resolutivo de los productores planteado en conferencia de prensa, que se desarroll√≥ en la ciudad de Santa Cruz, demand√≥ tambi√©n la masificaci√≥n del uso de la urea boliviana a un "precio justo". Esto implica un precio de exportaci√≥n a los mercados externos, como el de Brasil, m√°s los impuestos que corresponden para evitar un "trato diferenciado" que afecta al sector productivo. Los productores detallaron que actualmente en el mercado brasile√Īo se comercializa la tonelada m√©trica de urea entre 280 y 300 d√≥lares, mientras que en el pa√≠s el costo aproximado es de 350. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario