Agro demanda libre exportaciÃ³n de soya y pacto productivo

Organizaciones del aparato productivo de Santa Cruz cierran filas para lograr la liberaci贸n total de las exportaciones del grano de soya y as铆 sortear las p茅rdidas de $us 280 millones atribuidas a los bajos precios, a escala global y en el mercado interno. Es as铆 que la C谩mara Agropecuaria del Oriente (CAO), la Asociaci贸n de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), la Asociaci贸n de Avicultores de Santa Cruz (ADA), la Federaci贸n Departamental de Productores de Leche (Fedeple) y la Asociaci贸n Departamental de Porcinocultores (Adepor) manifestaron que hasta ma帽ana se debe dar luz verde a su demanda, para posteriormente apuntar a un 'pacto productivo', cuyos ejes punta de lanza sean el acceso a biotecnolog铆a y mercados de exportaci贸n. Erich Fleig, presidente en ejercicio de la CAO, se帽al贸 que las restricciones lejos de resolver los problemas de abastecimiento solo frenan el incremento de la producci贸n, debido a la incertidumbre de la comercializaci贸n entre los productores. Asimismo, afirma que todos los sectores apoyan este pedido, toda vez que el mercado interno consume solo un 30% de la producci贸n. "Nos hemos pronunciado solicitando la liberaci贸n plena de las exportaciones como principio para dar seguridad a las inversiones de largo plazo, para una mayor tecnificaci贸n e incremento de la productividad. Es momento de levantar las medidas que frenan la producci贸n y tienden a incrementar las importaciones de alimentos con efectos negativos", dijo Fleig. Ma帽ana vence el plazo El presidente interino de Anapo, Fidel Flores advirti贸 que el plazo de 72 horas dado al Gobierno para que atienda sus demandas se mantiene vigente. De no haber una respuesta satisfactoria, dijo que el jueves comenzar谩n los bloqueos de carreteras en zonas productivas (Chan茅, San Pedro, San Juli谩n, El Puente, Cuatro Ca帽adas, Pail贸n, entre otros sectores). Sin embargo, dej贸 entrever que existe un acercamiento con el Gobierno, por lo que es optimista que tendr谩 una resoluci贸n positiva para el sector. "Ya hemos tenido algunos acercamientos para ir elaborando el tema de la liberaci贸n a la tecnolog铆a, m谩s que todo de la libre exportaci贸n del grano... se est谩 adelantando esos temas", refiri贸 Flores, al detallar que tambi茅n han propuesto crear un 'pacto productivo' para que el Gobierno permita el uso de la biotecnolog铆a y la apertura de mercados y de esta forma expandir la producci贸n y las 谩reas cultivadas de soya. Para el gerente general de Anapo, Jaime Hern谩ndez, la liberaci贸n total e irrestricta del grano de soya y el acceso a la biotecnolog铆a son los ejes irrenunciables para encontrar una soluci贸n estructural a la problem谩tica de bajos precios que castiga a los productores, el eslab贸n m谩s d茅bil del complejo productivo oleaginoso. Hizo notar que el sector no acudir谩 a la convocatoria de mesas t茅cnicas y que esperar谩n una decisi贸n pol铆tica, hasta ma帽ana, de los temas planteados, caso contrario, har谩n cumplir el bloqueo. "Solo pedimos condiciones para producir m谩s y obtener un precio 'justo' acorde a los intereses de los agricultores", sentenci贸. Hasta el cierre de la edici贸n, se busc贸 la lectura del Gobierno referente al pronunciamiento, sin obtener respuesta. No obstante, la semana pasada el ministro C茅sar Cocarico se reuni贸 con sectores para instalar mesas t茅cnicas, principalmente de peque帽os productores del norte y este de la regi贸n.