Agropecuarios: Apertura del Mercosur pone en riesgo a Bolivia

Fotografia: El Diario Agrandar la foto + Twittear La apertura del Mercado Común del Sur (Mercosur) con arancel cero a casi todos los productos de la Comunidad Andina (CAN) ha puesto en máxima alerta a los agropecuarios del oriente, quienes alertan, no podrán competir en las mismas condiciones con monstruos de la agroindustria como Argentina, Brasil o Paraguay. El presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Marcelo Pantoja, señaló en rueda de prensa que Bolivia enfrenta a partir de 2018 la apertura del mercado del Mercosur, y eso genera desigualdad total de condiciones de competitividad para el país. "Nosotros producimos los mismos productos que producen Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y lamentablemente no contamos con tecnología de punta con la que cuentan estos países, si nuestras fronteras son tan permeables y grandes es imposible competir con estos monstruos de la agricultura en igualdad de condiciones", señaló. Pantoja dijo que los productores del oriente no sólo deben hacerle frente a factores climáticos adversos y plagas, sino también, ahora, a condiciones desfavorables de mercado. "En la zona norte del departamento perdimos más de 400 mil toneladas de soya que se dejaron de producir por exceso de agua que suman 120 millones de dólares lluvia, y en la zona este a 150 kilómetros estamos perdiendo cultivos por sequía", dijo en referencia a la campaña de verano. El presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Freddy Suárez señaló que si bien salió la normativa para exportar azúcar, alcohol, carne y café y otros productos después de cumplir con la seguridad alimentaria del país, no es suficiente, porque aún falta infraestructura caminera para sacar los productos y mejores condiciones de seguridad jurídica para el sector. "Se nos ha presentado un desafío muy grande; que si entra Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguaynosotros no somos competitivos, ni le hacemos sombra a ellos porque no tenemos las herramientas de biotecnología para producir como producen ellos", manifestó. Suárez dijo que Bolivia no cuenta ni con la logística, ni con las vías carreteras expeditas, ni puertos para salir a ultramar en las mismas condiciones que los grandes agroproductores de la región. "El gran problema es ¿por qué no se invierte en el agro, por qué no crece el agro?, porque no hay la certidumbre que se le debe dar al productor para que invierta, el productor no quiere invertir si no tiene donde vender, cómo vender a cuánto vender", señaló. Denunció que todavía se tiene más de 30 propiedades productivas avasalladas, pese a tener una ley en contra de los avasallamientos, lo cual hace que la seguridad jurídica quede cuestionada y no sea plena. El presidente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Reinaldo Díaz dijo que será importante avanzar en la aplicación de la biotecnología para productos que requieren ser más competitivos en el mercado. Citó que en la misma superficie de tierra, Brasil supera en más del 100 por ciento en productividad de soya a Bolivia gracias a la biotecnología. "Esperamos esos eventos biotecnológicos que nos permitirán paliar esas variables no controlables de clima y precio (...) más aun cuando este 2018 se van desvaneciendo las preferencias arancelarias con la Comunidad Andina que va a comprar la producción del Mercosur donde no tenemos posibilidad de competir y por eso exigimos igualdad de condiciones para competir", manifestó. Mencionó que el 2017, se tuvo una caída en las exportaciones de más de 700 mil toneladas y en la presenta campaña de verano se estima una caída en 400 mil toneladas, por lo que estimó poco probable revertir la balanza comercial a favor del sector. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario