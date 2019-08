Agropecuarios piden mantener ley de quema y desmonte

Fotografia: Lino Fotograf铆a Agrandar la foto + Twittear 聽 Los ganaderos de Santa Cruz y el Beni adem谩s de los agroindustriales pidieron al presidente Evo Morales no abrogar el Decreto Supremo 3973 y la Ley 741, que permiten chaqueos y desmonte en los departamentos de Santa Cruz y Beni, y demandan no politizar el desastre ecol贸gico que se vive por los incendios en la Chiquitan铆a y otras 谩reas. En tanto, ambientalistas cuestionan la alianza de grupos econ贸micos del oriente con el Gobierno por afanes pol铆ticos sin considerar el da帽o que se hace a la "Madre Tierra". "Presidente, las normas cuestionadas est谩n bien pensadas y bien elaboradas, resguardando la sostenibilidad del medio ambiente y el desarrollo productivo del pa铆s; no deben derogarse. No matemos la gallina de los huevos de oro", afirm贸 presidente de la Federaci贸n de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), Jos茅 Luis Vaca, en el acto del primer env铆o de 48 toneladas de carne bovina a China. En la misma l铆nea, el presidente de la Asociaci贸n de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Marcelo Pantoja, sostuvo que "no podemos atentar contra el progreso del pa铆s; la agricultura y la agropecuaria en general pueden ser un gran motor de crecimiento para todo Bolivia". "Se ha logrado muchas cosas durante todo este tiempo, se ha logrado tener las condiciones y las bases para el crecimiento econ贸mico y, si bien es cierto que es un desastre en lo que es la Chiquitan铆a, hay otras regiones que son aptas", afirm贸. En tanto, el dirigente ganadero cruce帽o Javier Land铆var refiri贸 que hay sectores que quieren derogar una ley que no est谩 en funcionamiento, menos cuando no es la causante de la situaci贸n cr铆tica que se present贸 por el fuego en la Chiquitan铆a. Refiri贸 la necesidad de profundizar en la educaci贸n productiva, m谩s a煤n cuando se tiene una gran cantidad de productores nuevos en Santa Cruz. "Estos nuevos productores que no son tradicionales tienen que recibir no s贸lo tierras, sino capacitaci贸n para trabajar, y 茅se es el problema que tenemos actualmente. Tenemos pr谩cticas que han sido milenarias, ancestrales (pero) hay tecnolog铆as (...), pero las tecnolog铆as no est谩n al alcance del peque帽o productor", acot贸 Land铆var. En la misma l铆nea, el dirigente nacional de la Comisi贸n de Productores Ca帽eros de Bolivia (Concabol), Oscar Arnez, dijo que la situaci贸n de los incendios es alarmante, pero que la mayor parte de los focos de fuego fue en zonas que ya estaban trabajadas. El dirigente asever贸 que se est谩 trabajando con la ABT para reglamentar la Ley de Quemas y que se debe sancionar a los que chaquean sin permiso. Depredadores Pablo Sol贸n, activista defensor del medio ambiente, se帽al贸 que la principal causa de deforestaci贸n "es por actividades ganaderas", seg煤n datos oficiales de la Autoridad de Fiscalizaci贸n y Control Social de Bosques y Tierras (ABT). "Es la irresponsabilidad de un Gobierno que no aplica precisamente las medidas precautorias que dicen que ante la posibilidad de que una acci贸n pueda tener efectos nocivos sobre la naturaleza. Lo que se tiene que hacer es parar esa medida y hacer todos los estudios antes de que se proceda a ejecutarla", dijo. 聽 En la Chiquitan铆a, el fuego consumi贸 por lo menos 700 mil hect谩reas, entre pastizales y bosques. 聽 ACTIVISTAS EXIGEN ABROGAR NORMAS Durante el acto oficial del primer env铆o de carne a China, en Santa Cruz, un grupo de activistas, medioambientalistas y universitarias cuestion贸 al presidente Evo Morales la labor del Gobierno para atender los incendios y calificaron de corresponsables del desastre a los ganaderos. "Detr谩s de cada 谩rbol quemado hay un ganadero festejando", fue uno de los v铆tores que gritaban las activistas. "Ganader铆a asesina", dec铆a uno de las pancartas que llevaban. En la oportunidad, demandaron la abrogaci贸n de la Ley 741 y el Decreto Supremo 3973 que autorizan los desmontes hasta 20 hect谩reas en Santa Cruz y Beni, con el fin de ampliar la frontera agr铆cola. Al respecto, Abd贸n Nacif, presidente de la federaci贸n de Ganaderos del Beni (Fegabeni), manifest贸 que "no busquen la derogaci贸n de un decreto que beneficie a un departamento y no a otro, porque Santa Cruz est谩 desde 2001, le permiten hacer sus plan de uso de suelos, introducir agricultura, ganader铆a y pastizales". "No es justo que est茅n queriendo pedir que se derogue ese decreto, en el departamento del Beni son pampa y tenemos pastura. El tema de bosques son 6 a 7 millones de hect谩reas, eso se la est谩 respetando", asever贸. 聽 JAVIER BELLOT PREFIERE NO PRONUNCIARSE POR NORMAS El presidente de la Federaci贸n de Empresarios Privados de Cochabamba (FEPC), Javier Bellot, prefiri贸 no pronunciarse sobre el pedido de ambientalistas de que varias normas que autorizan quemas y desmontes sean abrogadas. Respecto a la demanda de normas que permiten ciertas actividades, prefiri贸 no emitir criterio, porque las realidades son diferentes en las regiones. "No quisiera entrar en contradicci贸n, porque finalmente cada regi贸n tiene su realidad y su vivencia; nosotros tenemos una realidad una vivencia y nuestro objetivo es diferente, y nos hemos trazado una l铆nea de acci贸n de la conservaci贸n de las 谩reas boscosas, porque definitivamente nuestro territorio es altamente sensible y vulnerable", precis贸. Bellot también sostuvo que la situación que afecta a la Chiquitanía se hubiese evitado si se contaba con un plan de contingencia, un plan de alerta temprana. "Los riesgos son demasiado altos cuando se trata de hacer las quemas. En todo caso, deberíamos haber desarrollado métodos y tecnología que no necesariamente nos pongan en riesgo cuando se trata por ejemplo de hacer chaqueos o cualquier otro tipo de actividad", mencionó. Bellot también señaló que, de acuerdo con las investigaciones, los incendios provocados en el valle, en el Parque Tunari, en un 90 por ciento son provocados, deliberados.