Alistan normas para licitaciÃ³n de Puerto Busch

Agrandar la foto + Twittear El Gobierno calcula que hasta septiembre de la presente gesti贸n se tendr谩n el 'mapa' que permitir谩 proyectar la construcci贸n de Puerto Busch. Previo a ello, para presentar al inversionista, se deber谩n tener listos los contratos de acceso de v铆as y aprobar una ley de Desarrollo de Puerto Busch, para dar el paso siguiente que ser谩 la licitaci贸n del proyecto portuario. Hugo Siles, integrante de la parte t茅cnica por parte del Gobierno del Consejo Estrat茅gico para el Aprovechamiento de Puerto Busch y de la Hidrov铆a Paraguay-Paran谩, sostuvo que la Alianza P煤blico Privada (APP) est谩 avanzada y que se estima que en cuatro meses se llegue a la licitaci贸n lo que, a su criterio, ser谩 un paso fundamental para concretar la construcci贸n de Puerto Busch que permitir谩 aprovechar la hidrov铆a Paraguay-Paran谩. Al respecto, Gabriel Dabdoub, uno de los presidentes por parte de los privados del Consejo Estrat茅gico para el Aprovechamiento de Puerto Busch y de la Hidrov铆a聽Paraguay-Paran谩 y expresidente de la Federaci贸n de Empresarios Privados de Santa Cruz, sostuvo que se deben respetar los tiempos, por lo que considera que la licitaci贸n para los trabajos en Puerto Busch no se deber铆an extender m谩s all谩 de septiembre. "Existe un trabajo avanzado realizado por profesionales nacionales. No se debe dilatar m谩s el proyecto, pues no vamos a inventar la p贸lvora", se帽al贸 Dabdoub. Una conferencia internacional Antes, en un encuentro internacional en el que particip贸 el presidente Juan Evo Morales, se detall贸 la importancia de que el pa铆s cuente con un puerto soberano que permita llegar al Atl谩ntico y que aproveche las ventajas de la hidrov铆a Paraguay-Paran谩. El jefe de Estado asegur贸 que la voluntad pol铆tica de concretar la obra existe y que si hay algunos inversionistas que buscan apoyar el proyecto deben estar tranquilos pues sus inversiones est谩n protegidas. Gladis Genua, representante del Banco de Desarrollo de Am茅rica Latina (CAF) en Bolivia, indic贸 que la instituci贸n est谩 colaborando con asistencia t茅cnica y profesional y que apoya el proyecto por tratarse de un tema que consolida la integraci贸n y la complementaci贸n de las fronteras regionales. El encuentro Conferencia Internacional en Bolivia que busca construir una hoja de ruta para el aprovechamiento de Puerto Busch y la Hidrov铆a Paraguay-Paran谩, se realiza en el hotel Radisson de Santa Cruz y finaliza en esta jornada.