Ante caída del gas, Gob. apuesta por la agropecuaria sin planificación

Ante la caída de ingresos por la exportación de gas y minerales, el Gobierno nacional apostó por potenciar la actividad agropecuaria como una medida de recuperación de ingresos a corto plazo. Sin embargo, economistas consultados por este medio señalan que no se considera una planificación ambiental que permita el desarrollo de este sector sin provocar mayores impactos al medioambiente. En 2014, la producción de gas en Bolivia alcanzó un promedio de 59,37 millones de metros cúbicos por día (MMm3d), mientras que en 2019 (entre enero y julio) sólo llegó a 41,89, según datos de la Secretaría de Energía e Hidrocarburos de la Gobernación de Tarija. El analista y exministro de Hidrocarburos, Álvaro Ríos, señaló ayer que los ingresos por gas natural están muy disminuidos por menores precios y menor demanda de Brasil y Argentina. También refirió que las importaciones de gasolina y diésel siguen aumentando en volumen debido a la baja producción de petróleo y condensado. "En este contexto, el Gobierno está intentando compensar este déficit comercial en el sector energético con, primero, el uso de bioetanol, y de biodiésel próximamente, y también con la rápida expansión del sector agropecuario para generar exportaciones adicionales del agro y que compensen la caída de ingreso de dólares por hidrocarburos", explicó Ríos. Señaló, además, que por las mencionadas medidas se han autorizados los desmontes con la finalidad de tener nuevas exportaciones del sector productivo de Santa Cruz. "La idea no es descabellada, pero ciertamente debe ser bien pensada y planificada para evitar lo que estamos viviendo", dijo. El economista José Gabriel Espinoza coincide en que el Gobierno tiene la "urgencia" de reemplazar los ingresos perdidos por la venta de gas y, por ello, desde hace al menos dos años, ha acentuado su atención en el sector agroindustrial, con el que lleva adelante importantes proyectos de logística, como Puerto Busch y el Hub Viru Viru para mejorar su competitividad e incrementar sus volúmenes de producción. Espinoza cree que el Gobierno no incluye el costo medioambiental ni costos de oportunidad de preservar el medioambiente en su balance de costo-beneficio. "Está haciendo una lectura bastante economicista del uso de la tierra. En el altiplano y buena parte de los valles altos, el único uso posible para la tierra es la explotación agrícola y eso se llevó a oriente, hacia zonas donde el equilibrio ambiental es sumamente delicado", explicó. IBCE insiste Por su parte, el gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, afirmó que hay estudios que demuestran que Bolivia utiliza la mínima parte de su vocación agroproductiva, tanto en ganadería como en agricultura. Por ello, subrayó que ambas actividades pueden crecer. Rodríguez dijo que, con decisiones serenas y bien pensadas, el área de producción agropecuaria puede crecer de una forma planificada, con las responsabilidades bien ejecutadas desde el sector público y privado. El Gerente del IBCE aseguró que la agropecuaria genera inversión, empleos e ingresos.   "En el altiplano (...) el único uso posible para la tierra es la explotación agrícola, y eso se llevó a oriente"   DATOS Se desploma la producción de gas. Entre 2014 y 2019, la producción de gas se redujo en 30%. El Gobierno atribuye a un factor externo y afirma que Bolivia tiene una capacidad de producción de 29 MMm3d, no 42 MMm3d. Proyecto logístico avanza. La alianza público-privada para la ejecución del proyecto Puerto Busch dará sus primeros resultados en el mes de septiembre con el anuncio de la empresa que se adjudicará la construcción de la terminal portuaria en el Canal Tamengo. Críticas a normativa que autoriza desmontes. Parte de la población atribuye los incendios forestales que actualmente se registran en la Chiquitanía al Decreto 3973. El Gobierno nacional aclaró que esta norma sólo incorpora desmontes en Beni, pues en Santa Cruz ya se habían autorizado en 2001.