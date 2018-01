Aprueban DS para financiar el proyecto del Mutún

Agrandar la foto + Twittear Después de 22 meses de haberse firmado el contrato con la empresa china Sinosteel Equipment para la construcción de la Planta Siderúrgica del Mutún y luego de dos intentos fallidos de construcción, el Gobierno dio otro paso importante ayer para garantizar los recursos económicos de la esperada obra, al aprobar el Decreto Supremo 3468 que da paso al financiamiento de Eximbank, por un monto de $us 396 millones.

"Vamos a obtener un crédito preferencial destinado a financiar el 85% de la construcción, ejecución y puesta en marcha de la planta, luego de haber de- sarrollado todo un proceso de evaluación, calificación, donde hemos cumplido con los requisitos de la ficha ambiental, certificados de garantía del agua, gas y de asegurar el 15% del total del proyecto del Ministerio de Economía, para su ejecución", explicó ayer el ministro de Minería, César Navarro, luego de la reunión de gabinete realizado en Palacio de Gobierno.

Navarro sostuvo que el crédito abarcará tanto para la construcción de la obra, como la supervisión. El crédito tiene una tasa de interés del 3% que será cancelado a 15 años plazo.

Crédito preferencial

El decreto 3468 autoriza a la ministra de Planificación, Mariana Prado, "a suscribir con el banco de Exportaciones e Importaciones de China (Eximbank), a nombre del Estado boliviano, el convenio de crédito preferencial al comprador, por un monto de hasta $us 396.134.000" para financiar el proyecto.

Pero antes de hacerse efectivo el financiamiento, el decreto aprobado deberá ser remitido a la Asamblea Legislativa como proyecto de ley para su consideración, aprobación y promulgación.

El decreto de ayer también autoriza al Ministerio de Economía, realizar el aporte de capital en favor de la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM), de $us 69,9 millones con recursos provenientes del Tesoro General de la Nación (TGN), para la contraparte del proyecto. La obra

Se estima que la edificación de la planta va a empezar este primer trimestre; se concluirá la fase de la ingeniería a detalle. Y el desplazamiento de equipo y maquinaria va a ser en el último trimestre de 2018. La obra acabará en 30 meses (dos años y medio), cuando empiece a producir las primeras toneladas de acero.

La producción de cerca de 400.000 toneladas al año va a abastecer a no más del 35% del mercado local en sus primeros cinco años. Más adelante, se espera ampliar su capacidad de producción para aumentar el porcentaje. De los contratos

A fines de marzo de 2016, el Gobierno firmó en Puerto Suárez el contrato con Sinosteel para implementar la planta siderúrgica ubicada en la provincia Germán Bush del departamento de Santa Cruz. En ese entonces se estimaba procesar 650.000 toneladas de mineral bruto y producirá 250.000 toneladas de hierro esponja, de las que 86.000 irán a la exportación.

El primer intento había sido con la firma brasileña EBX en el 2000, que luego fue expulsada del país por deforestar para poder producir.

En el 2007, con bombos y platillos, la siderúrgica india Jindal Steel & Power se adjudicó el contrato para desarrollar el proyecto en la mitad del yacimiento. Pero luego de cinco años la empresa abandonó el proyecto y hubo una demanda internacional.

Motor de desarrollo

José Luis Parada, asesor general de la Gobernación de Santa Cruz, recordó que este crédito se viene gestionando desde hace cuatro años y permitirá iniciar la industrialización del hierro en "el cuarto reservorio del mundo".

"Abre las puertas al desarrollo de la minería en el oriente boliviano y si el Gobierno garantiza seguridad jurídica, podríamos tener en el departamento un nuevo sector económico en crecimiento, con inversión privada nacional y extranjera, considerando el decrecimiento del sector de los hidrocarburos", apuntó. El despertar

Antonio Tudela, director de la ESM, agradeció al presidente Juan Evo Morales, y a todos los ciudadanos que marcharon para que el proyecto se haga realidad, luego de años de una espera que termina.

"Venimos esperando el despertar del gigante dormido hace muchos años. El gigante ya andaba hasta con pesadillas. Pero el dormido no era el Mutún, sino nosotros porque dejamos que la riqueza se nos pase por nuestras narices y nunca decíamos nada. Ahora tenemos consolidado este proyecto. La gente del Eximbank confía en este proyecto, por eso va a desembolsar el dinero. Ellos (Sinosteel) ya están haciendo estudios para la construcción de la planta, del acueducto, del gasoducto, las consultas públicas", manifestó.

Tudela aseguró que lo que le resta hacer desde el directorio de la ESM es un seguimiento meticuloso del avance de la aprobación del crédito con la ley que será aprobada en la Asamblea Legislativa y luego, el avance de la obra. Las condiciones

El ministro César Navarro informó que como primera condición la empresa Sinosteel entregará el proyecto funcionando y produciendo en los plazos establecidos en el contrato.

La segunda condición es que no solo va a producir sino va a entregar acero de alta calidad y altamente competitivo para su comercialización al mercado nacional, que actualmente el 100% es abastecido con acero importado de Brasil, Perú o Argentina.

La tercera característica es que una vez se inicie el proceso la empresa deberá quedarse un año para garantizar el funcionamiento del proyecto.

"En ese lapso de tiempo, Sinosteel hará la transferencia de la producción, la administración y la comercialización, a profesionales bolivianos que se especializarán en plantas siderúrgicas que están regentadas por esta empresa china", finalizó.