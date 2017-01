Arce ratificó política del tipo de cambio vigente 5 años

Fotografia: APG Agrandar la foto + Twittear El ministro de economía, Luis Arce, sostuvo ayer que Bolivia no pondrá freno al gasto fiscal del Gobierno ni a la inversión pública y dejó en claro que tampoco se modificará la política del tipo de cambio, sugerida por el Fondo Monetario Internacional (FMI), en las últimas semanas. Arce dijo que en Bolivia "estamos mejor sin los consejos del FMI", cuando la prensa le consultó al respecto. FMI En una entrevista, Ravi Balakrishnan, jefe de la misión del FMI en Bolivia, señaló que el fin del auge de las materias primas tendrán repercusiones significativas y alentó al Gobierno a modificar las políticas financieras y económicas gradualmente para apoyar un crecimiento fuerte y duradero. MATERIAS PRIMAS Según Balakrishnan, al ser Bolivia uno de los países de América Latina que más depende de las materias primas, ha sufrido desventajas sus términos de intercambio significativamente en los últimos años. Además, el período de precios bajos de las materias primas, que se prevé a mediano plazo, probablemente reducirá el crecimiento potencial, tal como ha ocurrido en muchos países una vez que las etapas de auge de las materias primas llegaron a su fin. INFORME Pero, contrariamente a lo señalado por Arce, en su último informe sobre el desempeño de la economía nacional, utilizó los informes de varios organismos internacionales y entre ellos del FMI para respaldar cifras oficiales. RECETA "NEOLIBERAL" "El FMI recomienda muchas cosas, como por ejemplo, pisar el freno al gasto fiscal, todo lo que ustedes han vivido en la época neoliberal, la flexibilización del tipo de cambio es una medida neoliberal que muchos países lo siguieron y están en problemas", afirmó Arce. CRÉDITO Las recomendaciones del Fondo, sin embargo, no terminan aquí, dijo. Sugirió que el Banco Central deje de entregar créditos a las empresas públicas, pero "nosotros vamos continuar con nuestra política económica", recalcó. Según Arce, el FMI no entiende a cabalidad la política económica que lleva adelante el Gobierno de Bolivia, a pesar de los resultados "mucho más favorables sobre los indicadores macroeconómicos que es de interés del Fondo". Por lo tanto y sobre la base de los antecedentes que existen y los resultados que hasta ahora Wlogró el país en materia de estabilidad monetaria, pero sobre todo en crecimiento, Arce sostiene que "estamos mejor sin FMI, lo hemos dicho no solo en el país, sino también en Washington", apuntó la autoridad financiera. ANALISTA PROPUSO AJUSTE INTEGRAL Según el analista Germán Molina para llegar a un equilibrio económico, el Gobierno no solo debería realizar un ajuste en el tipo de cambio, sino en otros sectores, como el fiscal, externo, financiero y también productivo, pues de lo contrario el país perdería competitividad, sostuvo en una publicación de un matutino de Santa Cruz. INVERSIÓN PÚBLICA La previsión de inversión pública en el Estado, que el gobierno estima puede llegar este año a $us 6.189 millones, está ligado fundamentalmente al precio internacional del petróleo, que en los últimos días del año pasado superó la barrera de $us 55 por barril. Debido a esta situación, el Gobierno está mirando con suma atención lo que está pasando con el petróleo, porque cualquier evento internacional "hace que suba o baje", dijo, por su parte, el ministro de Economía, Luis Arce. PRESUPUESTO El Gobierno fijó, mediante el Presupuesto 2017, en $us 45 el precio internacional del petróleo, que en criterio del ministro Arce "permitirá al Tesoro tener los recursos económicos necesarios". "Lo que esperamos en esta gestión es que haya una estabilidad de precios para el petróleo, es decir, no habrán caídas traumáticas como en la gestión 2016, cuando se tocó fondo el precio con $us 26 el barril", sostuvo alentando expectativas. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario