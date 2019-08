Argentina explora gas a 70 km de la frontera con Bolivia

Fotografia: INFORMATESALTA.COM.AR Agrandar la foto + Twittear A 70 kilómetros aproximada - mente de la frontera con Bo - livia, la petrolera Tecpetrol planea la perforación del pozo Aguaragüe 3, ubicado al norte de la provincia de Salta (Argen - tina), en busca de descubrir gas no convencional a una profun - didad de 2.500 metros. El secretario de Energía de la Gobernación salteña, Marcelo Alejandro Juri, confirmó a EL DEBER que la operación explora - toria comenzará en los próximos días luego de que se concluya con el armado del equipo. "Por primera vez se realizará un punzado de esta naturaleza en la formación geológica Los Monos", dijo. Según Juri, la empresa Tecpetrol considera que esa área petrolera podría ser un potencial de gas no convencional. Javier Leiva y Diana Rodríguez, representantes de la compañía petrolera, se reunieron a finales de julio pasado con autoridades del Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de la Gobernación de Salta para informar sobre los avances de las tareas de intervención. Tecpetrol, según Leiva y Rodrí - guez, realizará una secuencia de punzados (detonaciones contro - ladas) en la zona de mayor inte - rés para conseguir datos sobre el potencial no convencional de la roca generadora. El equipo de la petrolera ingresará a una pro - fundidad de 2.500 metros y luego se punzarán unos 165 metros de espesor de la roca.  Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario