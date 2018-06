Argentina revela que Bolivia incumple el contrato de venta de gas

Agrandar la foto + Twittear El gas natural boliviano no fluye con la intensidad deseada por los ductos de Argentina. La firma Integración Energética Argentina S.A (Ieasa), ex-Enarsa, informó que, en promedio desde mayo, recibió un millón de metros cúbicos día (MMm3/d) de gas menos de lo requerido por el país vecino. En 2006, los Estados de Bolivia y Argentina firmaron un contrato para la exportación de gas natural desde los megacampos bolivianos hasta el territorio del país vecino. Este documento establece un máximo de 20,9 millones de metros cúbicos de gas. No es la primera vez que los volúmenes del combustible, producido en Bolivia, no llegan en su totalidad al Estado argentino.

El año pasado, según el embajador del país vecino, Normando Álvarez, se realizaron penalizaciones por incumplimiento del Estado boliviano por $us 2 millones. "Esa vez pagaron con más gas natural", afirmó el diplomático. Dentro del margen

Fernando Pazos, gerente de relaciones internacionales y comunicación de Ieasa, sostuvo que si bien existe una disminución de los envíos, estos están dentro de los márgenes normales. Afirmó que no existe ningún tipo de conflicto entre los Estados, pero precisó que en este momento su país necesita que Bolivia cumpla a cabalidad el contrato.



"Lo que necesita Argentina en este momento es el cumplimiento del contrato de 24,5 millones de metros cúbicos en invierno", afirmó el funcionario argentino.



Bolivia tiene un contrato 'delivery or pay' con Argentina, este formato establece que el país vecino no puede recibir menos de lo que establece el contrato aunque no necesite el producto.



"Ni Bolivia puede entregar menos (gas natural) de lo que está en el contrato porque tiene penalidad", agregó Pazos.

El funcionario insistió en que no hay conflictos, "pero estamos recibiendo un millón de metros cúbicos diarios menos de los que tendríamos que recibir".



Dispuesto a pagar más

Ayer, en Santa Cruz, el embajador argentino, Normando Álvarez, manifestó que su país está esperando una respuesta de Bolivia para ampliar el suministro de gas en invierno y reducir el envío en la época de verano.



El diplomático dijo que están dispuestos "a recibir lo más que se pueda de gas" y a pagar lo necesario. "Es una decisión del país, hay que ver si realmente están en condiciones de poder enviar gas en invierno", afirmó Álvarez. Para la autoridad argentina, el problema del suministro de gas de su país se ha transformado en un juego que tiene otros dos protagonistas: Brasil y Bolivia. "La tercera pata es Brasil, que tendrá que determinar cuál es su necesidad. Hoy pide 15 MMm3/d y mañana 30 MMm3/d, y Bolivia le tiene que dar", aseguró.



El hambre de gas de Brasil preocupa a los argentinos, por eso Álvarez señaló que se insistirá para que Bolivia pueda firmar un nuevo contrato con el fin de ampliar los volúmenes. Adelantó que su país trabaja en la expansión de su red de ductos que le permitirá recibir hasta 26 MMm3/d de gas boliviano. "Cuando Brasil pide poco, Bolivia dice 'tenemos gas'. Pero no pasa siempre eso, queremos firmar un acuerdo, un papel que diga 'le envíanos gas durante estos meses'. No es que hoy tengo y mañana no", afirmó.



Vaca Muerta se reactiva



Ante este problema, el embajador Álvarez informó que el próximo año el yacimiento Vaca Muerta podrá inyectar a las venas del sistema red de gas argentino la misma cantidad que importa su país de Bolivia.



"Vamos a sacar el mismo volumen que nos envía Bolivia, pero seguiremos comprando porque somos grandes consumidores", sostuvo el diplomático.



Ven déficit en producción



El secretario de Hidrocarburos y Minas del departamento de Santa Cruz, Herland Soliz, señaló que actualmente existe un déficit en la producción de 12 MMm3/d de gas natural.



"Hay escasez de producción de gas natural, si bien bajaron los volúmenes a Brasil por baja nominación. Escuchamos que Argentina quería una mayor cantidad de gas que la entregada por Bolivia. Eso muestra que no se está produciendo", afirmó Soliz.



En su análisis, el funcionario departamental aseguró que este hueco en la producción no podrá ser cubierto ni por el megacampo de Incahuasi, que se encuentra en pleno desarrollo.



"Esto preocupa porque el 60% de los ingresos del país lo genera la exportación de hidrocarburos", dijo.



Para Soliz, en este momento el país debería producir 64 millones de metros cúbicos de gas día (MMm3/d), pero solo se extraen 52 MMm3/d.

Sin embargo, para el experto en hidrocarburos, Bernardo Prado, los parámetros son normales. "Un millón no es considerable con relación a los volúmenes enviados. Se está incumpliendo, pero no es un volumen preocupante", dijo.



Empero, dijo que la situación debe preocupar si Brasil no está requiriendo lo máximo establecido en el contrato.

"Si no hemos enviado el máximo a Brasil, quiere decir que por algún motivo está faltando producción", afirmó.



De acuerdo a reportes oficiales de la Gobernación de Santa Cruz, al 31 mayo el gas enviado a Brasil fue de 16 MMm3/d. En promedio en este mes se envió 24,03 MMm3/d. Mientras que a Argentina, el promedio llegó a 18,52 MMm3/d.



YPFB niega incumplimiento En un comunicado, la petrolera estatal YPFB aseguró que a la fecha no ha incumplido con las entregas de gas natural al mercado argentino; por tanto, no se han generado penalidades. "En ese sentido, y considerando que de acuerdo a lo establecido en el contrato con Enarsa (hoy Ieasa), el cálculo de penalidades se realiza a base de promedios mensuales, se prevé mantener el grado de cumplimiento de nuestros compromisos con este mercado", indicaron.



Mientras, Víctor Hugo Áñez, representante de Santa Cruz en el directorio de YPFB, indicó que solicitará un informe a la petrolera estatal sobre los envíos de gas a Argentina. "La explicación que nos da Yacimientos es que las operadoras deberán pagar", afirmó. Para saber Impulsar energías alternativas

Para garantizar la producción de gas para la exportación, la Secretaría de Hidrocarburos y Minas sugirió impulsar rápidamente las energías alternativas para reemplazar la electricidad generada por gas. Según Herland Soliz, se pueden ahorrar hasta 7 MMmcd.



Reunión postergada

El 23 de mayo se tenían que reunir representantes de Argentina y Bolivia para tratar el tema del gas. Pero el encuentro se suspendió y hasta el momento no se definió una nueva fecha para el encuentro.



Exportación

Según información de YPFB, en 2017, la exportación de gas a Argentina, en promedio, fue de 17,74 MMmcd, mientras que las ventas a Brasil promediaron 24,35 MMmcd. Entretanto, el mercado interno absorbió 12,14 MMmcd.



Reservas

Reservas

Según YPFB, las reservas de Bolivia llegan a 10,45 TCF.