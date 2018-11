Argentina vende gas a Brasil y a Chile a menor costo del que paga a Bolivia

Agrandar la foto + Twittear Las reuniones herm√©ticas entre las autoridades bolivianas y argentinas del sector hidrocarbur√≠fero de acuerdo con fuentes del vecino pa√≠s giran en torno de los vol√ļmenes de compraventa y del precio del gas natural. Esto cobra relevancia debido a que Argentina exporta el energ√©tico a Chile a $us 4,20 y $us 5,25 el mill√≥n de BTU y a Brasil a $us 5,65 el mill√≥n de BTU, con transporte incluido, un menor precio en comparaci√≥n con el gas que importa de Bolivia, pues paga $us 7,04 el mill√≥n de BTU, y a su vez le vende m√°s barato a Brasil, que debe cancelar $us 5,85 el¬†mill√≥n de BTU. Normando Miguel √Ālvarez, embajador de Argentina en nuestro pa√≠s, se√Īal√≥ que la agenda que se maneja en los encuentros binacionales realizados en Santa Cruz y en Buenos Aires es muy cerrada, pero se√Īal√≥ que tiene entendido que los temas que se est√°n abordando son los relacionados con los vol√ļmenes de gas que Bolivia exporta y el precio que actualmente est√° en los $us 6 el mill√≥n de BTU (aunque la Secretar√≠a de Hidrocarburos registra en $us 7,04 el millar de BTU). "No tengo mayores detalles de estas negociaciones, pero es por ah√≠ donde va el tema. Tengo entendido que no se est√° hablando sobre la duraci√≥n del contrato, que es hasta 2026, pero s√≠ sobre los dos aspectos que le mencion√©, y eso se debe a que el escenario de los hidrocarburos en Argentina ha cambiado, por lo que considero que las necesidades tambi√©n", sostuvo √Ālvarez. A su vez, fuentes de la Secretar√≠a de Energ√≠a indicaron que a Argentina le interesa renegociar el contrato con Bolivia para que los env√≠os est√©n en 10 millones de metros c√ļbicos por d√≠a (MMmcd) y a un precio menor del que paga, ya que el pa√≠s no habr√≠a cumplido con la cantidad acordada de 27 MMmcd. Sobre el tema, el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto S√°nchez, destac√≥ la competitividad del gas natural boliviano en cuanto a precios frente al gas natural de los yacimientos de Vaca Muerta en Argentina y el Presal en Brasil. "El gas boliviano tiene los precios m√°s bajos de la regi√≥n por la optimizaci√≥n y los bajos costos de producci√≥n en Bolivia, por lo que existe gran inter√©s en los vecinos por hacer negocios con nuestro pa√≠s", precis√≥ S√°nchez. En cuanto a la situaci√≥n con Argentina, la autoridad destac√≥ la buena relaci√≥n con el Gobierno de Mauricio Macri y detall√≥ que se est√° trabajando en la reingenier√≠a al contrato vigente a tiempo de reconocer que actualmente la coyuntura del gas es otra y el pa√≠s se debe acomodar; volvi√≥ a remarcar que en caso de alguna modificaci√≥n esta ser√° viabilizada solo si beneficia a Bolivia. Sin embargo, el tema en cuesti√≥n seguir√° ocupando la agenda bilateral de autoridades del sector hasta lograr un acuerdo y una pr√≥xima cita est√° fijada para dentro de dos semanas, con la posibilidad de que se realice en Tarija despu√©s de la reuni√≥n a comienzos de este mes en Buenos Aires. El senador por UN Fernando Campero Paz dijo que Bolivia comienza a perder mercados para el gas debido a la falta de una estrategia y pol√≠tica hidrocarbur√≠fera a lo largo de 13 a√Īos del Gobierno de Evo Morales. Campero agreg√≥ que por eso se tienen las reservas de gas natural m√°s bajas de la historia porque deben estar entre 6 y 7 trillones de pies c√ļbicos (TCF), y no son 10 TCF como establece el informe de la Sproule Internacional. Vaca Muerta en Brasil y Chile De acuerdo con el portal argentino Noticias&Protagonistas, el Gobierno de Macri aprob√≥ el contrato de exportaci√≥n entre Wintershall Energ√≠a (de Alemania) y la brasile√Īa AES Uruguaiana Emprendimientos (AES) por un m√°ximo de hasta 1,2 MMmcd de gas por d√≠a, que ser√°n destinados a la generaci√≥n el√©ctrica para la zona del sur de Brasil. La producci√≥n provendr√° de los yacimientos San Roque y Aguada Pichana Este que la alemana desarrolla en Vaca Muerta (Neuqu√©n) junto a otras operadoras. El contrato se paut√≥ al precio m√°s alto registrado hasta el momento para las exportaciones de gas argentino y ser√° de $us 5,65 por mill√≥n de BTU. Hasta el momento han sido 15 los contratos de exportaci√≥n que se pactaron a partir de la nueva Resoluci√≥n 104/18, de los cuales los restantes 14 tienen como destino Chile. El precio promedio pactado para los env√≠os a la zona sur, la regi√≥n del Biob√≠o y el √°rea metropolitana de Santiago de Chile ronda los $us 4,20 por mill√≥n de BTU. En tanto que el precio acordado por Energy Consulting Services para llegar a Antofagasta es de $us 5,25. Menores ingresos A las arcas del Estado boliviano no ingresar√°n Bs 1.152 millones debido a los bajos vol√ļmenes que se env√≠an a Argentina desde agosto hasta diciembre de este a√Īo, seg√ļn la proyecci√≥n estimada por la Secretar√≠a de Hidrocarburos y Energ√≠a de la Gobernaci√≥n de Tarija. De ese monto total, Bs 70 millones no podr√° percibir la entidad subnacional tarije√Īa, que tiene a la renta petrolera como su principal fuente de ingresos para cubrir la inversi√≥n p√ļblica y otros programas sociales de su presupuesto anual. Para el analista y exsecretario de Hidrocarburos de la Gobernaci√≥n de Tarija, Boris G√≥mez, en Bolivia no hubo inversiones a escala en la √ļltima d√©cada ni se descubrieron nuevos reservorios ni se abrieron otros mercados. A su juicio, se trabaj√≥ con poca mirada al futuro de Bolivia. En d√≥lares 7,04

EL MILL√ďN DE BTU

Seg√ļn el Ministerio de Hidrocarburos, es el costo que paga Argentina por el gas boliviano. 5,85

EL MILL√ďN DE BTU

Al 11 de noviembre, es lo que viene pagando Brasil por el gas que importa desde Bolivia En detalle VACA MUERTA EN LA PATAGONIA

El reservorio se encuentra en la Cuenca Neuquina, sudoeste argentino, y tiene una superficie de 30.000 km2, de los cuales YPF posee la concesión de más de 12.000 km2. POTENCIAL

Los resultados obtenidos han permitido confirmar que Vaca Muerta tiene un enorme potencial para la obtención de gas; se habla de 308 TCF, también se supo que cuenta con importantes recursos de petróleo que alcanzan los 16,2 miles de millones de barriles. EXPERIENCIA

Argentina actualmente es el √ļnico pa√≠s en Am√©rica Latina que ya explota el combustible no convencional. Desde 2010 se perforaron al menos 100 pozos usando fracking, la mayor√≠a de ellos pertenecientes a la estatal YPF. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario