Aston Martin lanza 25 autos para fanÃ¡ticos de James Bond

Agrandar la foto + Twittear Mientras el actor Rami Malek se frota sus manos malvadas, prometiendo hacerle la vida imposible a Daniel Craig en su quinta y última película de James Bond, hay noticias desde Inglaterra sobre los 25 autos que Aston Martin está fabricando para los fanáticos más duros y adinerados del 007. Anunciados en agosto de 2018, la continuación del DB5 de US$3,5 millones, como el que Sean Connery condujo en Goldfinger, no solo son autos de carreras reales basados en el modelo de 1964, sino que también fueron objeto de burlas por tener artefactos de espionaje. Desarrollados junto a Chris Corbould, el supervisor de efectos especiales -ganador del Oscar y de la Orden del Imperio Británico- para ocho películas de Bond, los dispositivos incluirán placas de matrícula giratorias, pantallas de humo y chorros de aceite en la parte posterior, y escudos traseros retráctiles resistentes a las balas, algo que probablemente atraerá más a todo niño interior: ametralladoras gemelas "simuladas" en la parte delantera del automóvil, que emitirán luz e incluirán un efecto de sonido cuando se jale el "gatillo". El interior contará con un teléfono en la puerta del lado del conductor, una falsa pantalla de rastreo de radar y una bandeja de armas escondida debajo de los asientos de cuero. Los automóviles serán fabricados por los ingenieros de Aston Martin en la misma fábrica de Buckinghamshire donde se fabricaron desde 1963 hasta 1965 los autos deportivos DB5, incluidas las versiones descapotables y con frenos de tiro. Se enumerarán como nuevos en la línea de la década de 1960, y no, los posibles propietarios no pueden pedir ajustes personalizados. Debajo del capó habrá motores rectos de seis caballos de fuerza con frenos de 282 similares a los originales. También irán casi a la misma velocidad: les tomará 7,1 segundos llegar a 100 km/h con una velocidad máxima de 220 km/h, según la compañía. Como reproducciones auténticas, no cumplirán con los requisitos de seguridad y legislación actuales para los automóviles nuevos, lo que los convierte en ilegales de conducir en la mayoría de los países. En comparación, un original (y teóricamente manejable) DB5 de 1964 recaudó US$880.000 en una subasta de RM Sotheby's en 2014. La versión convertible del DB5, más impresionante y más cara que el cupé, también cuesta menos que el nuevo juguete de Bond. Un convertible DB5 1965 se vendió por US$2.700 millones en RM Sothebys en 2017. Las entregas de los DB5 de continuación comienzan en 2020, y la mayoría de los 25 ya están asignados.