Autoridad de Empresas regulará casas de préstamo y/o empeño

Fotografia: APG Agrandar la foto + Twittear La directora ejecutiva de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Lenny Valdivia, informó hoy que la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas (AEMP) será la encargada de regular el funcionamiento de las casas de préstamo y/o empeño. Valdivia indicó que se trata de empresas unipersonales que no están autorizadas a captar recursos para dar en préstamo, si no que bajo su propio riesgo, con su capital, "realizan un préstamo que tiene que estar en el marco de cobro de intereses legales permitidos en el Código de Comercio", por lo tanto "no realizan actividad de intermediación financiera". La autoridad presentó los resultados del empadronamiento nacional de las casas de préstamo y/o empeño -de enero a julio-, que evidenció que la mayor cantidad de estas unidades están en el departamento de La Paz. "A nivel nacional se empadronaron 58 personas jurídicas y 405 empresas unipersonales que estarían operando a nivel nacional", dijo. Según los registros, la ciudad de El Alto aglutina la mayor cantidad con un 25%, La Paz con un 20%, Santa Cruz con 19% y Cochabamba con 14%; mientras que en el resto de departamentos las casas de préstamo y/o empeño no tiene presencia significativa. En cuanto a la otorgación de licencias de funcionamiento, se evidenció que en la ciudad de El Alto pese a contar con la mayor cantidad de casas, solo el 2% tiene autorización del Gobierno Municipal, mientras que en Cochabamba el 68%. Consultado a Fundempresa sobre la cantidad de registros, esta entidad da como resultado 72 personas jurídicas mientras que mediante el empadronamiento se pudo recoger solo a 58. En cuanto a empresas en este rubro, el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) reportó 336 registros de las cuales el 98% son unipersonales y el 2% empresas jurídicas. Conclusiones

Valdivia informó que entre las conclusiones recogidas del empadronamiento de las casas de préstamo y/o empeño están que en todo el país se realiza esta actividad al amparo del Código de Comercio como una actividad comercial. Otra conclusión es que la actividad del préstamo y/o empeño no es una actividad de intermediación financiera porque no está autorizada a captar recursos para dar en préstamo. También que muchas de estas empresas que realizan préstamo y/o empeño no son de objeto único, es decir "realizan otro tipo de actividades, por ejemplo pueden tener un taller de electromecánica o actividad comercial de compra/venta de artefactos y paralelamente dedicarse al préstamo y/o empeño". El empadronamiento también advirtió que algunas de estas casas "se estarían también dedicando presuntamente a comprar y vender objetos robados, a sabiendas de esto es que aceptan recibir en garantía bajo la modalidad de préstamo". Con los resultados del empadronamiento, Valdivia dijo que la ASFI instruyó a los dos burós de información que a partir de la fecha "recaben información de las casas de empeño para incluirlas en su base de datos que son objeto de consulta por las entidades financieras cuando van a efectuar la evaluación de la capacidad de pago de cualquier cliente o usuario financiero". La segunda medida, agregó, es la coordinación con el Viceministerio de Defensa del Consumidor para que en el marco de la Ley 453 General de Usuarios y Consumidores "los usuarios que acuden a estas casas de préstamos puedan tener implementado un mecanismo de reclamación ante las autoridades competentes". También la ASFI sostuvo reuniones con la AEMP para remitir toda la información recogida en el empadronamiento a efectos de que "en el marco de las atribuciones que tiene controle las actividades que están realizando estas casas de empeño". Además, pide a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) que pueda declarar a la actividad comercial del préstamo y/o empeño como sujeto obligado dentro de las actividades o profesiones no financieras "y efectuar su trabajo para el control del lavado de activos y financiamiento al terrorismo", dado que se ha advertido que algunas casas de empeño tendrían propietarios extranjeros. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario