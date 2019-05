Avalan exportaciÃ³n de soya sin descuidar abastecimiento interno

Fotografia: APG Agrandar la foto + Twittear El Gobierno dio su visto bueno al pedido del sector agropecuario de liberar las exportaciones de soya para atenuar las p茅rdidas generadas por la ca铆da del precio internacional de este grano. Pero, pidi贸 al sector que act煤e con racionalidad y que primero abastezca al mercado interno. El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, C茅sar Cocarico, asegur贸 ayer que se trabaja en esta demanda a la espera de una mejora de precios, sin embargo, pidi贸 racionalidad a los productores que anunciaron movilizaciones a partir de ma帽ana en caso de que no concrete la libre exportaci贸n. "Estamos trabajando en este momento en esta liberaci贸n de exportaci贸n que ha anunciado nuestro Presidente, pero asegurando los m谩rgenes de seguridad de la producci贸n interna", dijo Cocarico. Agreg贸 que "ojal谩 que con esta medida puedan mejorar los precios de las industrias oleaginosas con relaci贸n a los productores agr铆colas". El presidente interino de la Asociaci贸n de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Fidel Flores, inform贸 que actualmente el precio de la soya es de 225 d贸lares por tonelada, monto que solamente cubre el costo de producci贸n y que est谩 lejos de la expectativa de 280 y 300 d贸lares. La soya es cotizada en funci贸n a un precio internacional, el cual baj贸 de aproximadamente 450 a 350 d贸lares por tonelada debido a una sobreoferta provocada por la ca铆da de la demanda de China, que atraviesa por un periodo de contingencia a ra铆z del brote de fiebre porcina. Seg煤n Flores, la ca铆da del precio internacional gener贸 p茅rdidas de al menos 160 millones de d贸lares en los productores bolivianos, situaci贸n que aumenta la emergencia del sector porque perdi贸 otros 150 millones de d贸lares debido a la sequ铆a en los primeros meses de 2019. Ante la emergencia, Anapo y la C谩mara Agropecuaria del Oriente (CAO) anunciaron medidas de presi贸n a partir de ma帽ana en caso de que el Gobierno no autorice la libre exportaci贸n de soya. Al respecto, Cocarico pidi贸 que no pongan en riesgo la seguridad alimentaria nacional. "Cada organizaci贸n tiene su mecanismo de funcionamiento, pero tambi茅n aqu铆 tenemos que ser racionales en poder trabajar una medida como 茅sta, y lo que no podemos poner en riesgo es el consumo interno; la seguridad alimentaria en Bolivia no se puede poner en riesgo", manifest贸 el Ministro en conferencia. Por su parte, el secretario general de la C谩mara Agropecuaria de Cochabamba (CAC), Germ谩n Aguilar, indic贸 que este sector est谩 de acuerdo con la exportaci贸n de la soya, pero 煤nicamente si se garantiza la provisi贸n del grano para el consumo interno, sobre todo para los peque帽os productores. 聽 Anapo y la CAO anunciaron medidas de presi贸n a partir de este jueves si el Gobierno no libera la exportaci贸n. 聽 CUATRO INDUSTRIAS TIENEN MONOPOLIO El precio de la soya en el mercado interno es fijado actualmente por cuatro industrias que, en los 煤ltimos d铆as, determinaron pagar 225 d贸lares por cada tonelada de soya, algo que molest贸 a los productores, denunci贸 el presidente interino de Anapo, Fidel Flores. "Nosotros estamos en manos de cuatro industrias. Si el Gobierno libera las exportaciones vamos a tener otro mercado y la industria nos van a ofrecer un mejor precio", dijo. La industria oleaginosa absorbe aproximadamente el 30 por ciento de las 2,7 millones de toneladas de soya que se produce anualmente en todo el pa铆s. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario