Banco Central admite menor liquidez en sistema financiero

El presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Pablo Ramos, reconoció ayer que existe una menor liquidez  en la economía y en los bancos del país, pero aseguró que no es algo crítico. "El nivel de liquidez en moneda nacional... en este momento estamos con un nivel relativamente bajo, ¿por qué?, porque hoy se presentan los balances, se pagan impuestos, en abril se pagan los impuestos a las utilidades de las empresas;  por lo tanto, la gente y los bancos están usando recursos para pagar impuestos", precisó la autoridad monetaria. La liquidez es la capacidad que tiene una persona, una empresa o una entidad bancaria para hacer frente a sus obligaciones financieras. En una reunión sostenida hace un par de semanas entre el Gobierno y los bancos, los representantes de este sector expresaron que los depósitos no están creciendo al ritmo de la cartera de préstamo. Esa situación genera menores recursos para seguir canalizando el crédito. Frente a esta situación, el Ministro de Economía les solicitó que traigan los recursos que tiene en el exterior. Esa cartera de Estado informó que las entidades bancarias tienen 812 millones de dólares fuera del país (  599,2 millones de dólares en inversiones y bonos soberanos, y  213,3 millones de dólares destinados a cuentas en bancos corresponsales para operaciones de comercio exterior). Para el Gobierno estos recursos generan afuera menor rentabilidad que en Bolivia.   Según Ramos,  la  liquidez se encuentra en un  nivel bajo, pero no crítico porque se aplican algunas medidas para lograr que el sistema financiero tenga los recursos suficientes a fin de  mantener el crédito en el país, "Lo que nos importa dentro de la política que llevamos adelante es que haya una dinámica en el crédito con una tasa de interés baja. Eso permite una mayor inversión y por lo tanto lo que tenemos que garantizar es que se mantengan los créditos", puntualizó la autoridad monetaria. El titular del BCB explicó que la  cartera de los bancos está creciendo en alrededor de 12% y  en 2018 se registró un nivel récord. Indicadores Según datos de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) en 2018, las entidades bancarias cerraron con un nivel de liquidez de 6.217 millones de dólares, levemente superior a   los 6.153 millones de dólares que se registraban en 2017. La cartera de créditos alcanzó un nivel de 22.212 millones de dólares, un 11,9% más que en 2017. Sin embargo los depósitos captados llegaron a 25.153 millones de dólares al haber registrado un crecimiento de sólo 5,9%, inferior al de la demanda de créditos de personas y empresas.   Crédito y  fondos Disponibilidad Según el Ministerio de Economía, los recursos que tienen los bancos en el exterior aumentan el nivel de liquidez en otros países en desmedro de las necesidades que demanda la población para acceder a créditos.

Demanda Para el Ministerio de Economía,   es importante que estos recursos que fueron invertidos en el exterior retornen al país para atender las necesidades de financiamiento de la población boliviana y así continuar con el crecimiento de la cartera de créditos del país.

Precaución Asoban  señaló que   las entidades financieras deben ser cautelosas en el uso de los recursos que tienen en el exterior, para seguir expandiendo la cartera de créditos en el país.