Barbery, el hombre del etanol, toma las riendas de empresarios privados

Fotografia: Pablo Rivera / Los Tiempos Agrandar la foto + Twittear Luis Barbery Paz fue electo como nuevo presidente de la Confederaci√≥n de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB). ¬†El empresario cruce√Īo preside la corporaci√≥n Unagro, una de las tres empresas que vende etanol a la petrolera estatal YPFB. ¬ŅC√≥mo va a tratar el tema del incremento salarial? Lo importante es enfocar el problema en su contexto. Nosotros necesitamos que se nos escuche y con la participaci√≥n con el sector privado se ¬†enriquecer√° cualquier di√°logo en materia laboral y salarial. No ser√° f√°cil pero hay que encarar este tema. El sector laboral depende de sus salarios y del √©xito de las empresas donde trabajan; debe haber equilibrio. Si hay incrementos salariales que no respondan a productividad se est√° poniendo en riesgo la fuente de trabajo. ¬ŅQu√© opina del incremento del 5,5% que pide la COB? Nosotros creemos que es justo y corresponde devolver a los salarios el poder adquisitivo que se pierde por la inflaci√≥n. Por encima de eso, tiene que haber un incremento de la productividad y con ello se tiene que manejar cualquier aumento. Creemos que no podemos salirnos de un reajuste de lo que ha sido la inflaci√≥n. ¬ŅQu√© pasar√° con el doble aguinaldo y las elecciones? Tenemos bastante (tiempo) para tratar el tema del doble aguinaldo. Creo que no es lo mejor que le pueda ocurrir a Bolivia o a los trabajadores. Nosotros comprobamos que se pierden empleos porque las empresas no est√°n en condiciones de pagar el beneficio. Muchas pidieron pagar hasta el 31 de este mes, otras se ponen en serias dificultades o tienen que endeudarse. El crecimiento del PIB no es indicador relevante para garantizar que todas las empresas est√°n en condiciones de asumir un incremento salarial del 8% al 9% adicional. Hay regiones que han decrecido como Tarija con menos del 3%. ¬ŅC√≥mo ser√° la relaci√≥n de la CEPB con el Gobierno? Estamos en la total disposici√≥n de reunirnos las veces que sea necesarias para discutir los temas relevantes a la actividad empresarial. Creemos que ya se han generado ciertos niveles de confianza que son importantes para poder llevar adelante conversaciones, negociaciones y debates. Nos encargamos que ¬†siempre haya ¬†propuestas serias y que no sean √ļnicamente de demandas. Se debe coadyuvar al crecimiento y al desarrollo del pa√≠s. ¬ŅTiene alguna solicitud al presidente Evo Morales? En general son muchos los temas que est√°n en el tapete y vamos a ¬†tratarlos uno a uno con el Gobierno. (Por ejemplo) el salarial o temas tributarios. Tambi√©n nos interesa trabajar con las regiones porque ellos saben qu√© es lo mejor para desarrollar su m√°ximo potencial. Ojal√° que el crecimiento de todos permita el doble aguinaldo pero a base de un ¬†accionar positivo de verdadero crecimiento. ¬ŅLa COB es interlocutor v√°lido para hablar del salario o la productividad? Ellos representan al sector laboral, yo no tendr√≠a ning√ļn problema. Al contrario, con el mayor agrado me gustar√≠a que nos reunamos para intercambiar criterios. Eso es algo que vengo practicando a lo largo de mi vida. ¬ŅYa se lleg√≥ a un acuerdo sobre ¬†las empresas sociales? Hay que estudiarlo (...) hay que ver por qu√© las empresas entraron en falencias, cu√°les son sus dificultades para su cierre. A base de eso, hay que ver si los trabajadores tienen capacidad de resolver esas dificultades. Vamos insistir con el Gobierno y demostrar que (este tema) no hace bien al pa√≠s y por supuesto ver qu√© alternativas se ¬†tienen y manejar un esquema institucional, t√©cnico. En econom√≠a no hay milagros. Las reglas econ√≥micas se cumplen s√≠ o s√≠ y no hay que mezclar las decisiones pol√≠ticas con las econ√≥micas o t√©cnicas. ¬ŅC√≥mo entr√≥ a la industria y como lleg√≥ a la Unagro? Unagro fue fundado por mi padre y soy de la segunda generaci√≥n de productores ca√Īeros. Es un gran esfuerzo empresarial que llevan adelante los ca√Īeros para mejorar considerablemente sus condiciones de vida a trav√©s de Unagro. Son 47 a√Īos de vida institucional en los que pudimos desarrollar crecer, multiplicar por seis nuestra capacidad. Del primer ingenio que instalamos y con el que arranc√≥ en 1997; a partir de ah√≠ logramos diversificar con otras actividades. Producimos alcohol potable por una parte y etanol. Estamos generando energ√≠a el√©ctrica, estoy buscando complementar los ingresos porque la actividad azucarera est√° atravesando algunos problemas de precio a nivel nacional e internacional. ¬ŅEn qu√© medida subi√≥ sus ingresos despu√©s del ¬†acuerdo con el Gobierno? Es un proceso largo el del etanol. (...) Este es un proceso de aprendizaje, nosotros nunca lo hemos hecho, YPFB y el Gobierno tampoco. Vamos a ir avanzando, buscando dar soluci√≥n a todos los problemas que se presentan. Lo principal fue que el sector privado -la agroindustria y el sector de productores ca√Īeros- confiamos en el Gobierno. Hemos realizando inversiones incluso antes de que se promulgue la ley ¬†y producto de eso existe la capacidad suficiente para atender la necesidad del mercado. HOJA DE VIDA Inicios ¬†E l empresario naci√≥ el 5 de mayo de 1955 en la ciudad de Santa Cruz. Es ingeniero industrial y administrador de empresas.

l empresario naci√≥ el 5 de mayo de 1955 en la ciudad de Santa Cruz. Es ingeniero industrial y administrador de empresas. Carrera Fue presidente de la Cainco en dos gestiones consecutivas y lleg√≥ a la presidencia de la federaci√≥n de empresarios cruce√Īos y tambi√©n reside la Corporaci√≥n Unagro. Elecciones de ¬†CEPB se realizaron sin la CNC y con un candidato La CEPB eligi√≥ como nuevo presidente al cruce√Īo Luis Fernando Barbery con 39 votos a favor y dos abstenciones en un proceso que fue cuestionado por el segundo candidato, que se retir√≥ antes de la contienda, Marco Antonio Salinas, de La Paz. "Este proceso se ha llevado adelante de una manera que corresponde, de una forma democr√°tica con una institucionalidad absoluta. Producto de ello ha sido elegido el se√Īor Luis Barbery ", dijo el ¬†presidente saliente de la CEPB, Ronald Nostas. Ayer por la ma√Īana, Salinas retir√≥ su candidatura a la presidencia de la CEPB con ¬†el argumento de que hay un "error fundamental" en el proceso de elecci√≥n. ¬†"Est√° viciado de nulidad ¬†el citado proceso al haber aprobado la convocatoria a la ¬†asamblea ordinaria con un estatuto que no cuenta con la aprobaci√≥n con la instancia gubernamental", manifest√≥. Por su parte, el presidente saliente de la CEPB, Ronald Nostas, dijo que las declaraciones de Salinas son "inexactas e imprecisas" porque el estatuto est√° plenamente vigente. "Aclaramos que el estatuto de la CEPB se encuentra plenamente vigente, refrendado un√°nimemente por los asistentes la asamblea extraordinaria del 19 de noviembre de 2014, as√≠ como a los diferentes consejos directivos en los que se ha tratado este tema y en los que particip√≥ la C√°mara Nacional de Comercio", puntualiz√≥. Las elecciones de la CEPB se llevaron a cabo con un solo candidato, Luis Fernando Barbery Paz, presidente de la Federaci√≥n de Empresarios Privados de Santa Cruz. Nostas, en sus palabras finales como presidente de la CEPB, ¬†dijo que la labor que desempe√Īaba la termina satisfecho porque cumpli√≥ como empresario del pa√≠s y le compensa dejar la confederaci√≥n en manos de Barbery. Tambi√©n se√Īal√≥ que dejan una confederaci√≥n de empresarios fortalecida y la institucionalidad estaba plenamente representada a excepci√≥n de la C√°mara de Comercio. "Tenemos una confederaci√≥n s√≥lida, unida, fuerte y en las manos de Barbery se consolidar√°". ¬† ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario