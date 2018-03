BoA no absorbió todas las rutas del LAB en el exterior

Fotografia: ABI Agrandar la foto + Twittear El Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) alcanzó su auge operativo gracias a la incorporación de aviones de última generación que posteriormente le permitieron abrir rutas hacia 14 destinos internacionales, 10 de los cuales no fueron absorbidos hasta la fecha por la estatal Boliviana de Aviación (BoA). Para el experto en apertura de rutas internacionales aéreas Constantino Klaric, el LAB expandió sus destinos por su política de servicio que se orientó en la atención al pasajero, pero principalmente porque no sufrió accidentes, gracias a los rigurosos procesos de seguridad. "El Lloyd fue un ejemplo para toda América Latina, nunca en sus años de funcionamiento ha tenido un solo accidente ni incidente", explicó Klaric en contacto telefónico desde Asunción del Paraguay con Los Tiempos. Además destacó que el LAB abrió operaciones comerciales regulares hacia Madrid, Miami, Punta Cana, Lima, Buenos Aires, Asunción, Montevideo, Quito, Bogotá, Caracas, La Habana, Panamá, Cancún y San Pablo, entre los destinos internacionales más importantes del momento. Esta aerolínea anunció su reincorporación al mercado aeronáutico para abril. A casi 10 años de funcionamiento, BoA abrió cinco destinos internacionales (Buenos Aires, Salta, San Pablo, Madrid y Miami) de los nueve que anunció en diferentes gestiones. Klaric explicó que los países vecinos tienen una política de "cielos abiertos" que permiten el ingreso de las empresas aéreas sin mayores restricciones, siempre y cuando se sigan con los procesos internos. En diciembre de 2011, el gerente general de BoA, Ronald Casso, informó el inicio de vuelos de prueba hacia la ciudad de Lima, con el objetivo de consolidar la ruta para 2012. Pero hasta la fecha no se concretó. "Para la operación a la ciudad de Lima, ya se poseen los permisos respectivos de las autoridades aeronáuticas respectivas. BoA proyecta el inicio de operaciones para el segundo semestre de la presente gestión", informó un comunicado de la compañía. En la misma ocasión, anunció que se abriría una ruta hacia Venezuela. Al mismo tiempo, explicó que BoA busca nuevos mercados y realiza estudios previos para procurar que las nuevas rutas sean sostenibles y rentables. "No volamos sólo para sentar presencia boliviana en el extranjero, sino principalmente porque queremos ser una empresa sostenible y rentable en el tiempo", aclaró Casso citado por La Razón. En enero de 2013, el entonces ministro de Obras Públicas, Vladimir Sánchez, afirmó que en febrero de ese año se abrirían vuelos regulares hacia Miami y Washington. Sin embargo, la ruta a Miami se concretó en junio de 2014. LLOYD ALISTA UN PLAN COMERCIAL PARA 2018 El gerente general del Lloyd Aéreo Boliviano (LAB), Orlando Nogales Nogales, informó ayer que la compañía elaboró un plan comercial para presentarlo ante la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). Desde 2012, el LAB recibió aproximadamente 3 millones de dólares de recursos de un inversionista boliviano que busca reflotar la compañía. Según sus estimaciones, el LAB volverá a volar en el eje troncal de Bolivia hasta el mes de abril, una vez que la DGAC restablezca el Certificado de Operador Aéreo (COA) y el permiso de operación. Estimó que el trámite debe concluir en aproximadamente tres meses, sin embargo, fue solicitado desde mayo de 2017. Actualmente, el Lloyd cuenta con tres aviones Boeing 727-200 para brindar servicios. Añadió que tres meses después de volver a volar se pretende incorporar otra aeronave, y una quinta a los seis meses. Posteriormente se evaluarán alternativas para satisfacer la demanda de pasajeros de ser necesario. Finalmente, añadió que se prepara una estrategia para recuperar el derecho sobre 27 aeropuertos que son de su propiedad. Se estima que el Lloyd tiene una deuda de 60 millones de dólares, sin contar con los impuestos que suben a 150 millones. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario