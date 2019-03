Fotografia: Los Tiempos Agrandar la foto + Twittear Boliviana de Aviaci贸n, cuyas naves sufrieron al menos cuatro percances en lo que va del mes, cuenta con varios aviones al l铆mite de la caducidad de est谩ndares internacionales, seg煤n expertos. Varias naves de la empresa, de marca Boeing, tienen una antig眉edad de entre 20 y 23 a帽os. El director comercial para Am茅rica Latina de Boeing, Randy Lander, explic贸 que estos aviones tienen un vida 煤til de 40 a帽os, pero muchas aerol铆neas internacionales las renuevan a los 10, 20 y 25 a帽os, porque mientras m谩s a帽os tengan es m谩s costoso hacerles mantenimiento. El gerente de BoA, Ronald Casso, por su parte, indic贸 que la empresa piensa renovar algunas naves para el segundo semestre de este a帽o. "S铆, tenemos un plan de renovaci贸n. Vamos a tener cambios importantes sobre todo en el segundo semestre", dijo. Antes, la empresa debe aprobar una matriz de cambios. "La idea es un plan de flota porque si hoy estamos operando con 15 aviones, tengo que entrar en una matriz de cambio a lo largo del tiempo", explic贸. Casso detall贸 que los presupuestos son muy altos. "Tenemos que considerar al menos 10 a 12 millones de d贸lares s贸lo para cambio de aviones". Lander detall贸 que BoA tiene previsto renovar su Boeing 767-300 ERW, que realiza vuelos internacionales "porque est谩 llegando a su final de vida 煤til y es natural que BoA est茅 viendo opciones", dijo. M谩s del 80 por ciento de las naves de BoA son de la estadounidense Boeing. "Los aviones se dise帽an para 40 a帽os, pero al final del d铆a 驴qu茅 tan rentables son? Se deber铆a estar cambiando. Yo creo que BoA est谩 en ese procesos de decisi贸n y de ver ese remplazo", indic贸 Lander. El ejecutivo de Boeing explic贸 que la compa帽铆a ve como relevo de la B 767 al Boeing 787, apodado Dreamliner. "Ha sido el avi贸n m谩s vendido a nivel de esa categor铆a. Es de material compuestos, mucho m谩s liviano, no carga combustible, no tiene corrosi贸n y la arquitectura interior es para enamorarse", dijo Lander. El Boeing 787 es un avi贸n de pasajeros de tama帽o medio y fuselaje ancho, de doble pasillo. Puede transportar hasta 217 pasajeros. Su primer vuelo fue en 2009. "El avi贸n lo lanzamos en el 2007. Desde nuestro punto de vista seria el reemplazo natural para el 767". 驴Compra o alquiler? De los 21 aviones de BoA, el 50 por ciento es alquilado y el resto, propio. Comprar un avi贸n Boeing, dependiendo del modelo y a帽o, puede costar entre 70 y 425 millones de d贸lares, raz贸n por la que muchas aerol铆neas prefieren alquilarlos. Lander desconoce si BoA comprar谩 un avi贸n o lo alquilar谩 de algunos de sus arrendadores. "BoA es una mezcla. Son due帽os de una parte y tambi茅n los arriendan. Alquilar es una herramienta creativa. En vez de gastar tanto efectivo en un activo, es un poco m谩s rentable y si BoA lo considera de esa manera creo que estar谩 teniendo la decisi贸n correcta", indic贸. 聽 BOEING ASESORA Y CAPACITA A BOA El director comercial para Am茅rica Latina de Boeing, Randy Lander, explic贸 que su empresa no s贸lo provee de aviones a BoA, sino que tambi茅n brinda asesoramiento y capacitaci贸n t茅cnica. "No s贸lo somos un proveedor, trabajamos tambi茅n en capacitaci贸n como los ayudamos con asesor铆a, donde se debe invertir para asegurar mejor est谩ndar y servicio a los bolivianos. Estamos trabajando siempre en optimizaci贸n de flota", dijo. El ejecutivo, en un evento realizado ayer en Cochabamba, indic贸 que las naves de Boeing tienen 95 a帽os volando en cielo boliviano. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario