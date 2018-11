Bolivia cae dos puestos en ranking de hacer negocios

Agrandar la foto + Twittear De acuerdo al informe del Doing Business 2019 del Banco Mundial, Bolivia cay贸 del puesto 149 en 2017 al 152 en la presente gesti贸n, y el pa铆s est谩 solamente por encima de Hait铆 y Venezuela en la regi贸n. El informe Doing Business 2019: Capacitarse para la reforma que public贸 el Banco Mundial se帽al贸 que 25 reformas orientadas a mejorar la facilidad para hacer negocios de peque帽as y medianas empresas nacionales se realizaron en 18 de las 32 econom铆as de Am茅rica Latina y el Caribe. M茅xico, ubicado en el puesto 54, sigue siendo la econom铆a mejor clasificada de la regi贸n. Brasil, con la cifra r茅cord para el pa铆s de cuatro reformas en un solo a帽o, lleva la delantera por el n煤mero de reformas implementadas. Por ese motivo, pas贸 al puesto 109 en la clasificaci贸n mundial. Mientras que Bolivia, al igual que Brasil, Per煤, Argentina y Guatemala mejor贸 los procesos de inscripci贸n de nuevas empresas, se帽ala el informe. DE M脕S A MENOS En el informe de 2016, el pa铆s ocup贸 el puesto 147, mientras que el 2017 cay贸 a 149, y en la presente gesti贸n el documento muestra una nueva ca铆da a 152 en el ranking general. REFORMAS Por otra parte, el estudio se帽ala que la regi贸n implement贸 reformas. De las 25 reformas llevadas a cabo el a帽o pasado en la regi贸n, 7 se relacionaron con el acceso al cr茅dito. Adem谩s de Brasil y Bahamas, otras econom铆as que mejoraron los sistemas de informaci贸n crediticia fueron Antigua y Barbuda, Granada, Hait铆 y Jamaica. "Resulta alentador observar que la implementaci贸n de reformas en Am茅rica Latina y el Caribe es constante, aunque muchas econom铆as podr铆an beneficiarse si aceleraran el ritmo de la agenda de reformas", declar贸 Santiago Croci Downes, gerente de programa de la unidad responsable de Doing Business. "El progreso continuo y sostenido es fundamental para mejorar el clima para los negocios en los pa铆ses y promover la empresa privada". Las econom铆as de la regi贸n muestran mejor desempe帽o en las 谩reas de acceso a la electricidad y de acceso al cr茅dito. Para obtener una conexi贸n el茅ctrica en la regi贸n se requiere, en promedio, 66聽d铆as, menos que los 77 d铆as que hacen falta en las econom铆as de ingreso alto de la Organizaci贸n para la Cooperaci贸n y el Desarrollo Econ贸micos (OCDE). No obstante, el costo de la conexi贸n a la red el茅ctrica sigue siendo elevado, con un promedio del 946聽% del ingreso per c谩pita, lo que contrasta con el 64聽% registrado en las econom铆as de la OCDE. En cuanto al acceso al cr茅dito, M茅xico y Colombia se hallan entre las 10聽econom铆as con mejor desempe帽o del mundo, y un tercio de las econom铆as de la regi贸n muestra buenos resultados en esta materia. Las principales dificultades para la regi贸n se encuentran en los 谩mbitos del pago de impuestos, la inscripci贸n de propiedades y la protecci贸n de los inversionistas minoritarios. Por ejemplo, para cumplir con sus obligaciones tributarias, una empresa mediana debe efectuar, en promedio, 27 pagos, mientras que en las econom铆as de ingreso alto de la OCDE se requiere 11 procedimientos. Desde que comenz贸 a publicarse Doing Business, en 2003, el mayor n煤mero de reformas vinculadas con la puesta en marcha de empresas se registr贸 en Am茅rica Latina y el Caribe, donde el tiempo promedio que requiere el inicio de actividades de una empresa se redujo de 78 d铆as en 2003 a 32, y el costo, que ascend铆a al 75聽% del ingreso per c谩pita en 2003, disminuy贸 notablemente al 49聽%. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario