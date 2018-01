Bolivia entre los 10 países del mundo que más deforestan

Fotografia: José Rocha / Los Tiempos Agrandar la foto + Twittear Bolivia sigue siendo uno de los países con mayor deforestación per cápita del mundo, lo que causa alarma entre los ambientalistas. Las quemas para habilitar tierras para la ganadería y agricultura son las razones que aceleran la pérdida de bosques. "De los países que tienen bosque, Bolivia es uno de los que más deforestan. En deforestación per cápita estamos entre los 10 primeros países que deforesta en el mundo. Y la principal causa de la deforestación es la ganadería", dijo a Brújula Digital el especialista en medioambiente Pablo Solón. La investigadora Lykke Andersen, del Instituto de Estudios Avanzados en Desarrollo (Inesad) y autora de una investigación al respecto, consideró en una entrevista de prensa que "sólo hay tres países del mundo con más deforestación per cápita que Bolivia: Botswana, Paraguay y Namibia", según el sitio www.scidev.net. Un estudio de la fundación alemana Friedrich Ebert Stiftung (FES) calculó en 2010 que el país pierde anualmente 350.000 hectáreas de bosques debido a actividades tanto legales como clandestinas. Esas 350.000 hectáreas implican unos 320 metros cuadrados por persona de pérdida de bosque al año, una de las más altas del mundo y representa, según la FES, unas 20 veces más que el promedio mundial, que es de 16 metros cuadrados por persona. A este ritmo, que no se ha reducido en los últimos años, sino aumentado, los bosques de Bolivia podrían desaparecer para el año 2100. Elevado índice Ese ritmo de deforestación "es uno de las más altos del mundo, superando los niveles de otros grandes países deforestadores", dice el informe. Ese índice per cápita de pérdida de bosques es casi el triple del que registra Brasil, que pierde 125 metros cuadrados de capa boscosa al año. Un estudio de la FAO establece que la deforestación en Bolivia es aún mayor, con 400 metros cúbicos per cápita al año. Esto ha generado que la cobertura boscosa en Bolivia baje de 58% en 1990 a 51% en 2015. DATOS ALARMANTES La exministra de Medio Ambiente y Agua, Alexandra Moreira, señaló durante un informe en 2016 que "entre 1976 y 2000, Bolivia ha sufrido la pérdida de 3,7 millones de hectáreas de bosques y en la actualidad estamos perdiendo un promedio de 219.000 hectáreas al año", es decir una estimación más optimista que las anteriores, pero igualmente preocupante. Pablo Solón considera que la reciente decisión del Gobierno de permitir la libre exportación de carne agravará la situación. "Al liberar el año pasado la exportación de carne en Bolivia el Gobierno va a generar un impacto sobre un índice de deforestación ya bastante alto", dijo. Agencias: ANF y BRÚJULA DIGITAL Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario