Bolivia exporta un 36% menos de gas natural a Argentina y a Brasil

Fotografia: El Deber Agrandar la foto + Twittear El yacimiento argentino Vaca Muerta no solo ser√° un dolor de cabeza en cuanto al precio del gas natural, sino que tambi√©n influir√° de forma directa en los vol√ļmenes de gas que Argentina importar√° de Bolivia. Estos cambios ya se empiezan a notar, porque de acuerdo con los datos del Centro Nacional de Medici√≥n y Control Hidrocarbur√≠fero de YPFB, del 4 al 18 de noviembre en promedio se export√≥ gas natural a Brasil un volumen de 17,42 millones de metros c√ļbicos por d√≠a (MMm3/d) un 27,4% menos de lo pactado. De acuerdo con el contrato, el m√≠nimo exportable es de 24 MMm3/d. A su vez, los env√≠os promedio al mercado argentino, entre el 4 y el 18 de noviembre fueron de 9,53 MMm3/d; es decir, un 44,5% menos, ya que seg√ļn lo acordado el volumen m√≠nimo alcanza los 17,2 MMm3/d. Sumando ambos porcentajes y dividi√©ndolos entre ambos mercados, Bolivia export√≥ a Argentina y a Brasil un 35,95% menos de lo acordado. Al respecto, Normando √Ālvarez, embajador de Argentina en Bolivia, sostuvo que esta reducci√≥n en los env√≠os son resultado de un acuerdo realizado hace unos dos meses y que tienen que ver con la producci√≥n de Vaca Muerta que cubre un porcentaje del consumo interno. A su vez, desde la Secretar√≠a de Energ√≠a de Argentina indicaron que los menores vol√ļmenes est√°n relacionados a la firme intenci√≥n de comprar menos gas a Bolivia, porque a√ļn queda el malestar de cuando el pa√≠s hace dos a√Īos en √©poca invernal no pudo cumplir con los cupos de venta algo que gener√≥ graves problemas en Argentina, por lo que ante la promesa concreta de Vaca Muerta buscan sentarse en la mesa y renegociar precios y vol√ļmenes. Sobre el tema, Mauricio Medinaceli, exministro de Hidrocarburos, sostuvo que con Brasil hay un contrato que est√° a punto de finalizar y que el tema de precios y vol√ļmenes con seguridad ser√° analizado para continuar la venta de gas a Brasil. "Los brasile√Īos no van a querer un contrato muy largo y adem√°s van a buscar modificar los precios actuales. Sin duda que se viene un nuevo escenario", se√Īal√≥ Medinaceli. En cuanto a Argentina el experto explic√≥ que el tema es m√°s complejo debido a que ya cuentan con un importante yacimiento que les da la seguridad de renegociar el contrato vigente y de intentar bajar los precios que actualmente est√°n pagando a Bolivia. Sobre los menores niveles de env√≠o, Medinaceli precis√≥ que de acuerdo con el acuerdo vigente por m√°s que pida menos el vecino pa√≠s debe pagar aunque no est√© consumiendo. Para Carlos Delius, extitular de la C√°mara Boliviana de Hidrocarburos y Energ√≠a, la presencia de Vaca Muerta ya est√° modificando el mapa de la comercializaci√≥n de los hidrocaburos y ahora Bolivia debe encontrar una respuesta a la menor demanda del energ√©tico de Argentina y Brasil. Para Delius lo que est√° pasando con Argentina es una clara muestra de que ya se est√° en otro contexto y que el pa√≠s se debe acomodar al mismo. "La pregunta es: ¬Ņque har√° el Gobierno?, debido a que las opciones de mercados paraguayo y uruguayo no son la respuesta al nuevo desaf√≠o", dijo Delius. Lo que dice el Gobierno Seg√ļn Luis Alberto S√°nchez, ministro de Hidrocarburos, Bolivia tiene una capacidad de procesamiento en plantas de m√°s de 100 MMm3/d, cuenta con una capacidad de producci√≥n de cerca de 60MMm3/d, ostenta las reservas de gas m√°s importantes de la historia del pa√≠s de 10,7 TCF certificadas, por lo que la oferta de gas a Brasil y Argentina est√° garantizada. "Nosotros enviamos de acuerdo a las nominaciones que hace cada pa√≠s, no se puede enviar vol√ļmenes mayores ni menores, sino el valor solicitado", precis√≥ la autoridad del sector al ser consultado. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario