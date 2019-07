Bolivia exportarÃ¡ carne de res a China a partir de agosto

Fotografia: APG Agrandar la foto + Twittear Algarab铆a, rostros con ampl铆as sonrisas, abrazos, palmadas por el objetivo cumplido y bromas. Ese fue el escenario donde se inform贸 que Bolivia consigui贸 la 'llave' para abrir un mercado de 1.400 millones de personas, por lo cual los frigor铆ficos ultiman detalles para que en agosto se realicen las primeras exportaciones de carne de res a China. Pasadas las 10:00 en el sal贸n del Ceb煤, del predio de la Feria Internacional de Santa Cruz (Fexpocruz), Juan Evo Morales, presidente del pa铆s, sostuvo que era una satisfacci贸n el haber recibido de China el Protocolo sobre los requisitos de inspecci贸n, cuarentena y sanidad veterinaria para exportar carne bovina desde Bolivia a China, un documento que para el jefe de Estado es hist贸rico, no solo para los ganaderos, sino para Bolivia. Morales agradeci贸 por el asesoramiento de los empresarios y ganaderos cruce帽os que permiti贸 la apertura del mercado chino y destac贸 la labor realizada por la Canciller铆a y el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag). 聽 El primer mandatario reconoci贸 que las veces que prob贸 carne a la parrilla, por su excelente sabor, pensaba que era argentina o paraguaya y cuando los ganaderos le dijeron que era聽boliviana no crey贸 e indic贸: "Por eso mand茅 a mi agente de inteligencia, el ministro de Gobierno, con sus dos radares para saber si era carne boliviana y verific贸 que s铆 era", brome贸 Morales. El jefe de Estado remarc贸 que la calidad de la carne boliviana mejor贸 mucho y que ahora ,debido a 茅ste y a los futuros acuerdos de exportaci贸n, hace falta mejorar en la cantidad; para eso Morales subray贸 que se deber谩 trabajar en el tema de la tenencia de la tierra y en su uso, a tiempo de aclarar que el Plan de Uso de Suelo (PLUS) est谩 en manos de la gobierno departamental, por lo que los ganaderos deber谩n trabajar con esas autoridades. Morales record贸 que a China, desde 2018, ya se exportaron 600.000 toneladas de quinua y que ahora se suma la carne de res y en un futuro lo har谩 la soya, a tiempo de asegurar que los acuerdos comerciales con China, a diferencia con los otros que se realizaron en gobiernos anteriores, no tiene ning煤n condicionamiento. "China no condiciona nada, salvo garantizar y cumplir los compromisos. Por eso esperamos que en agosto ya estemos exportando carne bovina", dijo Morales, mientras la delegaci贸n china afirmaba con la cabeza cada palabra que dec铆a el presidente boliviano. Antes, 脫scar Ciro Pereyra, presidente de la Confederaci贸n Ganaderos de Bolivia (Congabol), agradeci贸 el trabajo realizado por el Gobierno y por conseguir el in茅dito pasaporte para vender carne de res a China. Pereyra tambi茅n agradeci贸 al Gobierno chino por confiar en la producci贸n boliviana y asegur贸 que no los van a defraudar, por ello subray贸 que hoy en d铆a el sector ganadero est谩 preparado para la exportaci贸n y que la industria c谩rnica hizo importantes inversiones para ser competitiva y poder exportar a cualquier mercado del mundo. "Actualmente exportamos a Per煤, Ecuador, Venezuela, Colombia, Vietnam y ahora lo haremos a nuestros hermanos chinos y pronto...se帽or presidente sabemos que viajar谩 a Rusia, ojal谩 nos traiga el mismo regalo que hoy nos da. Estamos preparados los productores, la industria y el sistema de sanidad", indic贸 Pereyra. El titular de Congabol rechaz贸 que la exportaci贸n beneficie solo a los grandes ganaderos y reafirm贸 que la venta de carne bovina a China beneficiar谩 a peque帽os,聽medianos y grandes productores y m谩s cuando el sector proyecta en 2030 un crecimiento de un 5% que se traducir谩 en una oferta exportable de unas 200.000 toneladas que generar谩n alrededor de $us 900 millones de divisas para el pa铆s, aparte de ubicar a Bolivia entre las 15 mayores naciones del mundo en exportar el producto. A su vez, Liang Yu, embajador de China en Bolivia, repas贸 el potencial econ贸mico de su pa铆s e indic贸 que en 2019 se celebra los 70 a帽os de la creaci贸n de la Rep煤blica Popular de China y que en ese tiempo 740 millones de personas dejaron de ser pobres. El diplom谩tico precis贸 que China es la segunda econom铆a del mundo, la m谩s grande en comercio de bienes y la primera en tener las mayores reservas del mundo y agreg贸 que las relaciones comerciales con Bolivia, en los 煤ltimos a帽os, se han profundizado hasta lograr que China sea su segundo socio y la primera fuente de recursos financieros. Yu explic贸 que su pa铆s firm贸 distintos protocolos para la exportaci贸n de quinua, caf茅 y soya聽y record贸 que en abril de este a帽o se firm贸 otro para la compra de carne de res boliviana, que a su criterio fue un gran paso que se concreta con la entrega del protocolo de exportaci贸n. En aprontes Tras conocer la confirmaci贸n china, Jos茅 Fernando C茅spedes, gerente general de Frigor, se mostr贸 satisfecho e indic贸 que es un resultado positivo de varios a帽os de gesti贸n p煤blico-privada y que el hecho de recibir un protocolo significa la convalidaci贸n de parte de la aduana china de las normas bolivianas de producci贸n y control sanitario en el tema pecuario. "Ya se puede exportar, solo quedan un par de tr谩mites operativos, como el certificado de exportaci贸n. Por eso consideramos que en agosto ya se realicen los primeros env铆os. Tenemos la infraestructura, el personal y la capacidad para cumplir con el mercado chino", dijo C茅spedes. Para Jaime Barrenechea, gerente general de Fridosa, el conocer las reglas de juego (por el protocolo), es una gran noticia, por lo que una vez que se cumplan con el certificado sanitario y de exportaci贸n que est谩n en manos del Senasag, calcula que en agosto ya podr谩n exportar. "Nos preparamos hace mucho tiempo realizando anualmente inversiones permanentes. Conocemos la log铆stica de las exportaciones, solo esperamos la bandera verde para mandar nuestros productos a China", precis贸 Barrenechea a tiempo de remarcar que este mercado los obligar谩 a trabajar en la eficiencia. BFC, el otro frigor铆fico que se alista para la exportaci贸n ya realiz贸 una inversi贸n de $us 10 millones con una proyecci贸n de subir a $us 20 en los siguientes dos a帽os. Paulo Macedo, gerente general de BFC, detall贸 que est谩n listos para exportar, sin descuidar al mercado interno y que en esta oportunidad pondr谩n al servicio del pa铆s su experiencia en el comercio internacional, pues ya venden (la sucursal de Paraguay) a 74 pa铆ses.