Bolivia perfila acuerdos con empresas privadas

Fotografia: ABI Agrandar la foto + Twittear Ante los cambios de pol√≠tica interna en Argentina y Brasil, el Gobierno boliviano perfila futuros acuerdos comerciales con privados para la compra y venta del gas natural, seg√ļn coment√≥ ayer el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto S√°nchez. De acuerdo con informaci√≥n oficial, S√°nchez inform√≥ que pr√≥ximamente se prev√© la firma de acuerdos con empresas privadas de Brasil y Argentina. Al respecto, el exministro de Hidrocarburos, √Ālvaro R√≠os, se√Īal√≥ que Brasil y Argentina, se han constituido en oferentes del hidrocarburo y por tal hecho son competencia para el gas boliviano. R√≠os advirti√≥ que se da por hecho que en los negocios de hoy el gas no est√° vinculado al petr√≥leo y que el nuevo paradigma es gas con gas. EXPLORACI√ďN El consultor energ√©tico, Boris G√≥mez √özqueda, se√Īal√≥ que ambos pa√≠ses desde hace muchos a√Īos trabajan en su autosuficiencia energ√©tica, y para ello realizaron grandes inversiones con apoyo de capital for√°neo. Incluso el presidente de EEUU, Donald Trump, comprometi√≥ fondos para el desarrollo de Vaca Muerta en el caso argentino. Hace unos d√≠as, un medio local inform√≥ que Argentina vende gas a Brasil a precio menor al que oferta Bolivia. Sin embargo, S√°nchez asegura que el gas boliviano es el m√°s competitivo de la regi√≥n. El titular de Hidrocarburos anunci√≥ nuevamente que avanzan en el descubrimiento de nuevos campos y el incremento de ingresos para el pa√≠s, mientras tanto, los analistas energ√©ticos se√Īalan que Bolivia no repuso el gas que consumi√≥ en los √ļltimos 10 a√Īos, y no hay perspectivas a corto o mediano plazo. RESERVAS S√°nchez sostiene que existen, "excelentes perspectivas" para continuar con los diferentes proyectos exploratorios de gas que tiene el pa√≠s. "La garant√≠a en reservas, tenemos; la garant√≠a en capacidad de procesamiento, tenemos; la garant√≠a en producci√≥n, tenemos; y hoy ve√≠a una nota que dec√≠a que Argentina vende gas barato, pero osotros vendemos gas a mejores precios, si se har√≠a alguna mejora a la adenda se lo har√≠a siempre que beneficien al Estado" dijo, seg√ļn su portal institucional.