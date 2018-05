Bolivia pierde un millonario juicio con la firma chilena Quiborax

Fotografia: El Potosí Agrandar la foto + Twittear El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) falló en contra de Bolivia: el Estado deberá pagar 48,6 millones de dólares a la empresa chilena Quiborax, tras la finalización del juicio que se sostenía desde 2006. El litigio se remonta a 2004 cuando, durante la gestión de Carlos Mesa, se procedió a la reversión de una concesión minera en el Salar de Uyuni para la explotación de ulexita. Al no haberse alcanzado un acuerdo de indemnización, la empresa chilena demandó dos años más tarde al Estado boliviano reclamando 66 millones de bolivianos por daños económicos y compensación a sus inversiones. La decisión del Ciadi se dio a conocer a las partes el 18 de mayo. El documento señala que se "desestima en su totalidad la solicitud de anulación" que Bolivia presentó en 2015 contra Quiborax, que ese mismo año ya había logrado una sentencia arbitral favorable. En septiembre de 2015, señala el periódico Los Tiempos, Ciadi falló a favor de Quiborax indicando que Bolivia violó el artículo III del Tratado Binacional de Inversiones al obstaculizar la libre administración, mantenimiento, uso, usufructo, extensión, transferencia, venta y liquidación de las inversiones, estableciendo como indemnización la cifra mencionada. Una semana después, Bolivia objetó alegando, entre otros aspectos, que Ciadi se extralimitó manifiestamente en sus facultades quebrantando gravemente una norma de procedimiento. Además, adujo que en el laudo no se expresó los motivos en los que se fundaba. Desde entonces, hubo intentos frustrados de conciliación entre las partes. En el último fallo, Ciadi señala que no se identificó los "errores groseros" ni "quebrantamientos de normas" que argumentaba Bolivia. "Por las razones expuestas, el Comité decide desestimar en su totalidad la Solicitud de Anulación", presentada por Bolivia contra Quiborax, finaliza el documento. Otros detalles Gastos La entidad del Banco Mundial determinó que Quiborax tendrá que pagar los costos en los que incurrió su defensa (US$462.000) y lo mismo tendrá que hacer Bolivia por su lado (US$1.384.801, incluyendo anticipos al Ciadi). Comité El comité ad hoc formado del organismo lo conformaron el español Andrés Rigo, el guatemalteco Milton Estuardo Argueta Pinto y el sueco Christer Söderlund. La empresa Quiborax, es una firma chilena minera no metálica ligada a la familia Fosk. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario