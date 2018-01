Bolivia produjo alimentos pero triplicó importaciones

Fotografia: Los Tiempos Agrandar la foto + Twittear Luego del informe presentado por el presidente Evo Morales, el lunes surgieron criterios coincidentes en el sector privado en torno a la situación de la producción y los niveles de importación de alimentos alcanzados en Bolivia, tras 12 años de la administración del presidente Evo Morales. El mandatario manifestó en su informe que hasta 2005 la producción fue de 11 millones de toneladas de alimentos y de esa fecha hasta 2017 el volumen se elevó a 17.2 millones. PROYECCIONES En opinión del gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (Ibce), Gary Rodríguez, en la reciente década el país ha incrementado hasta 17 millones de toneladas de producción de alimentos, quedando aún en perspectiva lograr 45 millones, de acuerdo con las proyecciones y compromisos asumidos por el sector privado de Santa Cruz, lo que de hacerse realidad en los siguientes años ampliaría la capacidad de exportaciones del país, en especial en alimentos. Sin embargo, el exvicepresidente del país Víctor Hugo Cárdenas dijo en la televisión que contrariamente a las cifras que expuso el presidente Morales en su informe, Bolivia habría más que triplicado las importaciones de alimentos, lo que no condice con el informe oficial. Varios documentos publicados por el Ibce de Santa Cruz, en los últimos meses, respaldaron la afirmación del exvicepresidente. PROFESIONALES A estas apreciaciones, se sumaron también los comentarios del expresidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Bolivia, Víctor Ralde, quien dijo que en doce años de gestión el Gobierno no ha logrado apoyar ni tecnificar el agro en el país. "Como expresidente Nacional del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Bolivia (CIAB), debo manifestar mi preocupación por la ratificación del ministro (César) Cocarico, porque con su gestión el sector agropecuario productivo pierde y es postergado técnicamente. Lamentablemente, EMA se equivoca al apostar nuevamente por esta autoridad resistida por muchos sectores y actores del desarrollo del país", dijo Ralde en su cuenta de Facebook. EXPECTATIVA Rodríguez destacó el anuncio del Jefe de Estado de que el 2018 será el año de la exportación, con posibilidades de ingresar al mercado chino con productos agrícolas. "Hay optimismo cuando se escucha al Presidente del Estado hablar que el 2018 será el año de la exportación, mencionando las posibilidades de venta de soya, quinua, café y carne de bovinos a China, uno de los más grandes mercados del mundo", destacó Rodríguez. El gerente se refirió en primer lugar al "mensaje sereno y no confrontacional" del Jefe de Estado, así como al énfasis económico y retrospectivo en los planes para la presente gestión. Destacó su referencia a los indicadores económicos. BIOTECNOLOGÍAS "Para destacar el hecho que el agro sea el punto de enfoque del gobierno hacia adelante, ojalá que con la biotecnología, que tiene espacio hasta marzo, estamos esperando que antes de ello se concreten los anuncios presidenciales", señaló. Rodríguez ponderó también que el mensaje presidencial en varias oportunidades se hubiera referido al sector empresarial privado y su reconocimiento por el aporte que hace el Gobierno a la producción de alimentos. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario