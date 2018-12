Bolivia y Alemania crean firma para industrializaciÃ³n del litio

Fotografia: Ministerio de Energ铆a Agrandar la foto + Twittear Bolivia y Alemania constituyeron ayer 聽en Berl铆n 聽la empresa mixta YLB y ACI Systems. El join venture pretende que el pa铆s disponga de la materia prima y la alemana la tecnolog铆a para la fabricaci贸n de bater铆as de litio para la industria automotriz en el Salar de Uyuni. El ministro de Energ铆as, Rafael Alarc贸n Orihuela, destac贸 que este convenio permitir谩 continuar con la industrializaci贸n de nuestros recursos naturales mediante la inversi贸n para la instalaci贸n de plantas en Bolivia. "Hoy estamos comenzando una nueva era en la miner铆a en Bolivia, porque estamos trabajando para ser socios, no para entregar nuestros recursos naturales, sino para ser socios con ACISA-E.M., de tal manera que se pueda lograr la industrializaci贸n en nuestro pa铆s", precis贸. El ministro Federal de Econom铆a y Energ铆a, Peter Altmaier, 聽destac贸 los logros alcanzados por Bolivia en el 谩mbito econ贸mico y consider贸 al pa铆s como socio estrat茅gico, reafirmando su confianza en Bolivia. "Tenemos un inter茅s com煤n, en el 谩mbito de la globalizaci贸n trabajar juntos y, por ello, me alegra que tambi茅n el Gobierno boliviano 聽tenga 茅xitos tan impresionantes en relaci贸n al crecimiento econ贸mico. Creemos que Alemania es un socio confiable 聽y yo 聽solo puedo respaldar eso", dijo 聽Altmaier. El 聽representante de la empresa ACI Systems, Wolfgang Schmutz, dijo que lleg贸 el tiempo de pensar y actuar universalmente respecto a la realizaci贸n de proyectos de esta magnitud y 聽tambi茅n en el medio ambiente, sostenibilidad y justicia. "Ha llegado el tiempo de transformar a todos los participantes en vencedores y eso vamos a comprobar desde el inicio. Por ejemplo, est谩 previsto que una parte de los beneficios ser谩 destinada a una fundaci贸n social, que tiene como tarea la capacitaci贸n y formaci贸n de j贸venes en Bolivia. 聽Este tema es personalmente muy importante para m铆. Vamos a caminar nuevos caminos, s铆, Bolivia va a caminar nuevos caminos junto con nosotros", precis贸. Entrevista "Las cr铆ticas siempre van a existir, lo importante es avanzar, construir un nuevo Estado, confiamos en la tecnolog铆a alemana que va a requerir las bater铆as de litio (...). Bolivia no juega con principiantes y ACI Systems ha demostrado tener la tecnolog铆a, esta alianza no es s贸lo entre dos empresas, sino de dos Estados", dijo el ministro de Energ铆a 聽Alarc贸n a la Deutsche Welle, luego de suscribir el acuerdo. "El Salar de Uyuni tiene 10.000 kil贸metros cuadrados y tendremos una intervenci贸n sobre 40 kil贸metros, es decir, el 0,4% (de la superficie)", agreg贸 cuando se le pregunt贸 sobre el impacto. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario