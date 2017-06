Brasil condiciona acuerdo a reservas de gas boliviano

Fotografia: El Diario Agrandar la foto + Twittear El director general de la Agencia Nacional del Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles del Brasil, Décio Odone, declaró que "la principal cuestión relacionada con el gas boliviano es la disponibilidad de reservas, pues de esta manera se garantizará el cumplimiento de contratos futuros". En la edición 108 de la revista Petróleo y Gas, que es la publicación oficial de la Cámara de Hidrocarburos de Bolivia (CHB), en entrevista que concedió a este medio, Odone señaló que han cambiado el contexto para un nuevo contrato; a diferencia del primer contrato, en el que se firmará, Petrobras no será el único cliente, habrá otros. Pero antes lo importante es que Bolivia demuestre que tiene las suficientes reservas. En 2019 concluirá el contrato de compra y venta de gas natural con Brasil. MENORES VOLÚMENES Consultado sobre la reducción de los volúmenes de gas natural por parte de Brasil, en cerca del 50% del contrato vigente, sostuvo que el consumo del gas natural del vecino país es de alrededor de 100 millones de metros cúbicos al día, siendo cerca de la mitad utilizada en las usinas termoeléctricas. "Así, cuando no hay necesidad de utilizar las termoeléctricas el consumo baja. Fue lo que ocurrió a principios del año, impactando los volúmenes importados, pero eso ya está cambiando", señaló. Hace un par de meses, el experto del sector y exministro de Estado Carlos Miranda manifestó que el contrato suscrito entre ambos países no considera el régimen de lluvias en el Brasil y el consumo de las termoeléctricas, respecto de los volúmenes contratados. PRE-SAL Según las explicaciones de Odone, existen grandes reservas por explorar en Brasil, tanto en tierra cuanto en offshore, el pre-sal es la principal provisión petrolífera convencional por desarrollar en el planeta, aunque el potencial de las reservas no convencionales no empezó a ser explorado. Tiene un mercado muy grande que deberá volver a crecer rápidamente, posibilitando la ejecución de grandes inversiones en proyecto de gas natural y refinación, logística y biocombustibles, indicó. BIOCOMBUSTIBLES "Somos de los mayores productores mundiales de biocombustible con enorme potencial de crecimiento. Con las trasformaciones que estamos viviendo, Brasil es uno de los países con más oportunidades, en exploración y producción, así como en gas natural y downstream (comercialización) en el mundo. Al presente, Brasil produce 2,7 millones de barriles de petróleo/d y 100 MMm3/d de gas. Esos son números de gran relevancia para cualquier país. En ese marco, ¿Brasil apunta a su independencia en el abastecimiento?, preguntó la revista de la CHB. Son números relevantes que pueden crecer mucho en los próximos años, con el avance de los proyectos ya en curso y como resultado de las nuevas licitaciones que serán efectuadas. Brasil es ya exportador de crudo, condición que va seguir ganando con fuerza, asintió. En función de las desinserciones de Petrobras, los proyectos de refinación fueron postergados. Como el mercado seguirá creciendo, las importaciones de derivados también deben subir, abriendo oportunidades para nuevos proyectos en logística, downstream y biocombustible. CONSUMO DEL BRASIL Cuando una parte importante de las termoeléctricas está en operación, el mercado es de unos 100 millones de metros cúbicos por día, de los cuales la mitad es producción local, unos 30 millones son importados en los términos GNL. En el mediano plazo podremos tener un crecimiento de la impostación de GNL para atender proyectos termoeléctricos ya planeados. En el largo plazo, "el crecimiento del mercado deberá ser atendido por el aumento de la producción doméstica", refirió. FUTURO PROMISORIO Odone fue uno de los hombres clave en la década de los 90 en la consolidación del contrato de compraventa de gas Bolivia-Brasil, ese que marcó una antes y un después en la economía boliviana. Ahora es el máximo responsable de la entidad que regula todo el sector del petróleo y gas de Brasil y manifestó que el futuro energético para Brasil es promisorio, "con más oportunidades que nunca para los inversionistas". DESAFÍOS Vivimos quizás los mayores desafíos en la historia de nuestra industria. Simultáneamente, tenemos, por primera vez grandes reservas por desarrollar, por encima de la capacidad de ejecución de Petrobras, y para eso necesitamos atraer inversiones. Petrobras -dijo- atraviesa un fuerte proceso de reducción en deuda y de venta de activos. La demanda volverá a crecer y seremos más dependientes de importaciones de derivados mientras los proyectos en refinación no sean retomados. Compilado Revista No. 108, Cámara de Hidrocarburos de Bolivia (CHB) Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario