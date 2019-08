Brasil pide 50% de volumen mínimo de gas acordado

Fotografia: AFP Agrandar la foto + Twittear Desde marzo pasado hasta los primeros d√≠as de agosto, Brasil viene nominando un volumen promedio de 12 millones de metros c√ļbicos d√≠a (MMm3d) de gas natural a Bolivia, lo que representa la mitad del volumen m√≠nimo acordado entre ambos pa√≠ses, que es de 24 MMm3d. As√≠ lo reflejan los datos de la Secretar√≠a de Hidrocarburos y Energ√≠a de la Gobernaci√≥n de Tarija. Analistas consultados por este medio afirman que el vecino pa√≠s tiene proveedores m√°s competitivos, como el GNL o la misma producci√≥n interna, adem√°s de que existe desconfianza y dudas sobre las reservas de Bolivia. El ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto S√°nchez, inform√≥ la semana pasada que las nominaciones diarias de Petrobras deben oscilar entre 24 y 30 MMm3d, pues Bolivia tiene capacidad de abastecer con m√°s de 30 a ese mercado. S√°nchez dijo que por "nominaciones inferiores a este rango, el contrato de venta establece penalidades, que es la aplicaci√≥n del "take or pay", que significa energ√≠a no retirada, pero pagada. En ese marco el contrato est√° vigente". Sin embargo, el reporte de julio de la Secretar√≠a de Hidrocarburos de Tarija refleja que las nominaciones (y por lo tanto los env√≠os) alcanzaron un promedio de 12,73 MMm3d entre marzo y julio de este a√Īo, mientras que en los primeros cuatro d√≠as de agosto bordean los 14. Ante la consulta respecto a las bajas nominaciones de Brasil en los √ļltimos cinco meses de 2019, Yacimientos Petrol√≠feros Fiscales Bolivianos (YPFB), a trav√©s de su Unidad de Comunicaci√≥n, precis√≥: "Cuando Brasil toma vol√ļmenes por debajo de 24 (MMm3d), paga por 24 MMm3d, as√≠ recoja la mitad. No es penalidad, se llama 'take or pay'", respondi√≥ al cuestionario enviado por este medio. Versi√≥n de Petrobras Por su parte, Petrobras evit√≥ referirse a sus bajas nominaciones y, desde su Unidad de Comunicaci√≥n en Bolivia, se excus√≥ afirmando que este momento la empresa se encuentra en una convocatoria p√ļblica para la contrataci√≥n de firmas encargadas de transportar gas. En opini√≥n del ge√≥logo y analista Daniel Zenteno, las bajas nominaciones de Brasil se pueden sustentar con el incremento de la producci√≥n interna de gas en ese pa√≠s a partir de los descubrimientos realizados en el presal y la compra de GNL proveniente de √Āfrica a precios menores con relaci√≥n al gas boliviano. Zenteno indic√≥, adem√°s, que la certificaci√≥n de reservas, que determinaron la existencia de 10,7 trillones de pies c√ļbicos (TCF) a diciembre de 2017, genera una serie de dudas, ya que Bolivia, en los √ļltimos 14 a√Īos, no logr√≥ incorporar ning√ļn megacampo gas√≠fero para reponer las reservas gastadas en dicho periodo. "Si no tenemos reservas, no podemos ser confiables. Hasta la certificaci√≥n no es nada cre√≠ble", dijo el experto. Por su parte, el exsecretario de Hidrocarburos de la Gobernaci√≥n de Santa Cruz, Jos√© Padilla, coincidi√≥ en que existe desconfianza en Brasil sobre las reservas de gas en Bolivia, por lo que el pa√≠s debe transparentar su informaci√≥n para asegurar nuevos contratos a partir de 2020. La semana pasada¬† el presidente de la estatal Petrobras, Roberto Castello Branco , dijo a los medios brasile√Īos¬† que est√° "negociando un nuevo contrato con Bolivia para reducir las importaciones". Desde el mes pasado el Gobierno de Brasil puso en marcha¬† el Comit√© de Seguimiento de la Apertura del Mercado de Gas Natural (CMGN), con el objetivo de estimular la competencia en el sector. ¬† 45,30 MMm3d. Es la producci√≥n promedio de gas entre enero y julio de 2019. La capacidad de producci√≥n, seg√ļn el Gobierno, es de 59 MMm3d. ¬† A YPFB LE RESTA ENVIAR UN TCF DE GAS A BRASIL REDACCI√ďN CENTRAL Aunque el contrato de exportaci√≥n de gas entre Bolivia y Brasil finaliza el 31 de diciembre de este a√Īo, Yacimientos Petrol√≠feros Fiscales Bolivianos (YPFB) a√ļn debe enviar un TCF al vecino pa√≠s, de modo que el contrato se ampliar√° hasta el 2024, inform√≥ el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto S√°nchez. S√°nchez precis√≥ que es un contrato de reservas. En los 20 a√Īos que contempla el acuerdo, YPFB debi√≥ enviar 7,2 TCF a Petrobras, sin embargo, las bajas nominaciones de Brasil y los bajos env√≠os de Bolivia a lo largo de este periodo generan la necesidad de extender el plazo. S√°nchez se√Īal√≥ que Brasil, en la actualidad, tiene nominaciones de 15 millones de metros c√ļbicos d√≠a (MMm3d) de gas y que, a este ritmo, el contrato se ampliar√° hasta 2024. Seg√ļn el analista en hidrocarburos Hugo del Granado, la denominada energ√≠a pagada y no recibida -por Brasil- se va acumulando en el tiempo, y que ello amerita una conciliaci√≥n entre ambos pa√≠ses para definir el r√©gimen de entrega, el cual establecer√° vol√ļmenes, plazos, penalidades, entre otros aspectos. "Y eso obviamente va a dar por terminado el contrato, a no ser que en el nuevo contrato (entre YPFB y Petrobras) se ponga cl√°usulas introductorias en las cuales se determine incluir, en este contrato, todo lo que queda pendiente de actual", a√Īadi√≥ Del Granado.