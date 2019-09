Briefings - Finanzas & Business

Agrandar la foto + Twittear Brasil está cerca de superar sus estimaciones presupuestarias para 2019. Se pronostica que el déficit primario del Gobierno Central de Brasil alcanzará US$ 30 mil millones en 2020, cayendo a US$ 16.5 millones en 2021 y luego a US$ 7.5 millones en 2022.

El PIB de la Eurozona creció un 0,2% en el segundo trimestre del año frente al 0,4% del primer trimestre de 2019. Esta pérdida en el crecimiento confirma que la zona euro no pasa por su mejor momento. En términos interanuales el crecimiento ha sido de, 1,2% frente al 1,3% del primer trimestre de 2019.

Las consecuencias de la guerra comercial se dejan notar en Alemania. La producción industrial cayó un 0,6% durante el mes de julio cuando el mercado esperaba un repunte del 0,4%. Durante el mes anterior, esta referencia ya se contrajo un 1,1% (dato revisado desde un retroceso del 1,5%). En tasa interanual, la producción acumula un descenso de 4,2%.

Las últimas semanas de mercado también han sido un valle de lágrimas para las grandes fortunas. La última corrección en las bolsas tras el recrudecimiento de la guerra comercial y el temor a una recesión global se han llevado por delante US$ 86.600 millones de los 25 magnates más acaudalados del mundo, según los datos de Bloomberg.

No hay una sola empresa fabricante de vehículos con rendimientos positivos. De entre todas se salva Toyota, que conseguirá un beneficio histórico. FactSet prevé que Toyota obtenga ganancias de 19.400 millones de euros a cierre del ejercicio, lo que implica un incremento del 31,38 por ciento respecto al anterior, además de superar su propio récord, en 2017 consiguió un resultado de 19.100 millones.