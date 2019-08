Fotografia: AFP Agrandar la foto + Twittear El presidente de la C√°mara Agropecuaria del Oriente (CAO), ¬†Reinaldo D√≠az, dijo ayer ¬† que ¬†en junio ya ¬†se reportaron focos de calor en el Corredor Man C√©sped, perteneciente al Parque Nacional Otuquis. Seg√ļn el representante de este sector, los incendios se desarrollaron y propagaron principalmente en las √°reas protegidas. "Para junio, en el Corredor Man C√©sped ¬†ya hab√≠a focos de calor concentrados en el Parque Nacional Otuquis, donde no existe intervenci√≥n humana, pero es un territorio compartido entre tres pa√≠ses", detall√≥ D√≠az. Indic√≥ que los incendios ¬†afectaron principalmente los parques nacionales. "Se ha visto que un 27% (del fuego) ha entrado a las ¬†√°reas boscosas y un 73% a las ¬†pasturas, pero esto no quiere decir que ¬† las mismas ¬† sean s√≥lo cultivadas, sino principalmente (son) ¬†naturales; sabanas", dijo. Para lidiar con los incendios forestales, la CAO ¬† ¬†organiz√≥ ¬†un fondo para ayudar y cubrir las necesidades de los bomberos voluntarios. "Ayer mandamos el primer contingente", inform√≥. Para el presidente de la CAO, no se ten√≠a un plan de emergencia para incendios de esta magnitud ¬†porque estos ¬† ¬†incidentes se atienden ¬†en cada propiedad. "Nos defendemos solos", dijo. De acuerdo con D√≠az, el ¬†mayor problema ocurre ¬†cuando el incendio se genera en √°reas ¬†que no fueron intervenidas. ¬†"Cuando entra a √°reas boscosas, donde no hay nuestra ¬†presencia, es ah√≠ donde no tenemos alcance", lament√≥ D√≠az. Enfatiz√≥ que en el Parque Nacional ¬†no hay ¬†ganado. "Hay estancias que colindan, pero en el parque nacional no puede haber intervenci√≥n. Es importante que las autoridades pertinentes analicen si hay asentamientos", sostuvo. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario