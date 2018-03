COB anuncia que pedirá un incremento salarial superior al 7%

Agrandar la foto + Twittear El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Guarachi aseguró que en el marco de la Constitución Política del Estado (CPE) el incremento salarial debe ser superior al 7%. "Hay una realidad, un incremento salarial no puede ser menor al de la gestión pasada, eso dice la Constitución Política del Estado, entonces, nosotros estamos tomando ese parámetro; si el año pasado fue de un 7%, entonces arriba de eso tenemos que plantear", anunció Guarachi. Aumento del año pasado El 2017 el presidente Evo Morales y los trabajadores, acordaron un incremento salarial del 7% al haber básico y del 10,8 % al mínimo nacional. Por lo que el salario mínimo nacional ascendió de Bs 1.805 a 2.000. Este año la máxima organización de los trabajadores esperan superar esa cifra. Adelantó que se convocará a un Ampliado del entre matriz, posiblemente a efectuarse la primera semana de abril, con el fin de preparar el pliego petitorio de los trabajadores y en el que se definirá el pedido del incremento salarial. "Tentativamente convocaremos la primera semana de abril a un nuevo ampliado para consensuar tanto el haber básico como el mínimo nacional, (de acuerdo al) planteamiento de la Central Obrera Boliviana", sostuvo. Por su parte los empresarios piden que sea igual al porcentaje de la inflación del año pasado, es decir que no supere el 3%. Al respecto el ministro de Trabajo, Héctor Hinojosa, manifestó que tiene que existir un consenso entre las tres partes involucradas, Gobierno, trabajadores y empresarios, aunque hasta el momento no llegaron a un acuerdo, pese a la intermediación de su Ministerio. "Es un problema de voluntad de partes. Habrá que preguntar tanto a la COB como a los empresarios si tienen esa voluntad. Por una parte el Estado ha estado convocando a las dos partes, pero tenemos a la COB que no acepta y por el otro lado, una Confederación de Empresarios Privados de Bolivia que en sus estatutos señala que no está en condiciones de hacer negociaciones de carácter económico, social y salarial que fueron aprobados en la década de los 90", explicó. El titular de esa cartera de Gobierno también señaló que el plazo para lograr dicho acuerdo vence el próximo primero de mayo, cuando se celebra el Día del Trabajo. "Tenemos plazo hasta el primero de mayo. Establecemos a través de un decreto el aumento salarial y tomamos como referencia el índice inflacionario y el aumento salarial debe ser superior al índice inflacionario, y esa es la política que hemos implementado hace años y es la que vamos a implementar este año", explicó. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario