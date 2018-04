Fotografia: José Rocha / Los Tiempos Agrandar la foto + Twittear La Central Obrera Boliviana (COB) negociará con el Gobierno un incremento de 10 por ciento al haber básico y 15 por ciento al mínimo nacional. Esto fue calificado por el sector empresarial privado como una "desproporción". Después de más de seis horas de debate, el sector obrero aprobó el nuevo pliego petitorio que planteará ante las instancias gubernamentales hasta el 10 de abril. "Es un promedio (entre todas las cifras presentadas) que lo vamos a ir a discutir en las comisiones que correspondan (...) hemos acordado que vamos a plantear un pliego petitorio sencillo que vamos a ir a discutir en base a todas las necesidades de nuestro sector", afirmó el ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi. Por su parte, el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, calificó como un despropósito el pedido de la COB. "Nos causa mucha preocupación porque pedir un incremento tan alejado de las posibilidades reales del país y del aparato productivo es un despropósito y una falta de coherencia". El sector aún no recibió una respuesta oficial a su pedido de formar parte de la negociación del incremento salarial. En tanto, el presidente de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), Javier Bellot, afirmó que la falta de generación de empleos que surge a raíz de los incrementos derivó en la fuga de mano de obra de calidad a países del exterior. "No podemos ser tan irresponsables al hacer este tipo de solicitud, nosotros habíamos planteado que tenemos que trabajar en forma conjunta en diseñar políticas para la generación de empleos", dijo. En 2017, se acordó un incremento salarial del 7 por ciento al haber básico y del 10,8 por ciento al mínimo nacional luego de una reunión de varias horas en La Paz. En el pliego petitorio que se entregará al Gobierno y que fue arduamente debatido figura también la aprobación de un decreto supremo contra el acoso laboral y otro contra la injerencia de los empresarios privados en los sindicatos. Correos Como otro punto, la COB incluyó el conflicto de la ex Empresa de Correos de Bolivia (Ecobol) para avanzar en la reubicación de personal que quedó sin empleo a raíz del cierre de la estatal. El representante de los extrabajadores de Ecobol, Rubén Bascopé, explicó que se solicitó el pago del 100 por ciento de los aportes de las AFP, la reinserción laboral de todos los trabajadores en etapa productiva y el respeto al fuero sindical. Bascopé explicó que si eso no ocurriese, asumirán medidas de presión. Tras la conclusión del ampliado, los extrabajadores de Ecobol se trasladaron en una marcha hacia las oficinas donde anteriormente funcionaba el despacho y recepción de correspondencia. Sobre Cochabamba en específico, el sector obrero incluyó en el pliego el pedido de que sea Misicuni la empresa distribuidora de agua en el eje metropolitano; también sumaron denuncias en contra de una empresa hotelera por vulneraciones laborales. 2.300 bolivianos sería el nuevo monto del salario mínimo nacional si el Gobierno acepta el 15 por ciento del incremento planteado por la Central Obrera Boliviana. EMPRESAS MINERAS PIDEN INCREMENTO El presidente de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), José Pimentel, aseguró ayer que las empresas mineras estatales Huanuni, Colquiri y Coro Coro están en condiciones de asumir el incremento salarial que disponga el acuerdo entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB). Añadió que se reportó utilidades. DATOS En 2017 se aumentó BS 195 al mínimo nacional. Tras este acuerdo entre la Central Obrera Boliviana (COB) y el Gobierno en 2017, el salario mínimo nacional para la presente gestión ascendió de 1.805 a 2.000 bolivianos. Observan el cálculo de la inflación. En el ampliado que se llevó a cabo ayer en Cochabamba, el sector obrero criticó el cálculo que realiza el Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre la inflación. Fabriles ven sólo una reposición salarial. El ejecutivo de la Federación de Trabajadores Fabriles de Cochabamba, Mario Céspedes, indicó que el Gobierno no genera incrementos salariales sino "reposiciones" debido al costo de los productos de la canasta familiar. La inflación a febrero de 2018 fue de 0,32%. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró en febrero de 2018 una variación porcentual positiva de 0,32 por ciento. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario