Caen un 44% los ingresos por gas y baja la producciÃ³n de Incahuasi

Fotografia: ABI Agrandar la foto + Twittear A horas de que se conociera el informe de la calificadora internacional Fitch Ratings, que detectó vulnerabilidad en la economía boliviana, datos del sector hidrocarburífero dan la razón a la firma internacional. De acuerdo con cifras de la Gobernación de Santa Cruz, gestionadas ante entidades del Estado, entre 2014 y 2018 los recursos generados por la exportación de gas cayeron un 44%. En este contexto, el Gobierno departamental reveló también que en menos de 10 días la producción del megacampo Incahuasi cayó un 58,8%. Justamente, en su informe, la calificadora hace notar que existe incertidumbre en este sector que ha sido el soporte del crecimiento económico del país. Los datos fríos dan cuenta de que los recursos generados por las exportaciones de gas -las regalías y el pago del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH)- pasaron de estar en Bs 24.501 millones, en 2014, a Bs 11.028 millones, para 2018. La mayoría de estos recursos van a parar a las entidades subnacionales, como gobernaciones, municipios y universidades. Fitch revela que la producción de gas cayó un 7% en 2018 y lo ha hecho aún más bruscamente en 2019 hasta ahora (-22% hasta mayo). Al respecto, desde la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) indicaron que el potencial de producción de las plantas se encuentra disponible y asciende a 58 millones de metros cúbicos por día (MMm3/d). "Este volumen permite cubrir la demanda de gas de los mercados de exportación en función a las nominaciones contractuales. En la misma línea, las reservas de gas certificadas de 10,7 TCF permiten tener certidumbre en el corto y mediano plazo. Actualmente, trabajamos para garantizar el largo plazo", afirmaron. Sobre la caída de los ingresos por regalías e IDH, en YPFB señalaron que no es tuición de ellos hablar sobre el tema. Sin embargo, mencionaron que en cuanto a los precios internacionales, pueden indicar que el valor del gas a Brasil en el primer trimestre de 2014 fue de $us 8,75 el millón de BTU, mientras que en el primer trimestre de 2019 el precio fue de $us 5,5 el millón de BTU. La estatal explicó que el gas natural es un commodity y que en el caso de Brasil, depende de los precios de una canasta de fuels. Con relación a la renta petrolera de Santa Cruz, desde la Gobernación indicaron que desde 2014 cayeron de Bs 1.141 millones a Bs 785 millones en 2018. A decir de Bernardo Prado, experto en hidrocarburos, la caída en los ingresos está directamente vinculada a la disminución de volúmenes de producción y a los bajos precios internacionales, situación que considera se va a mantener por un periodo más. En ese sentido, consideró que se debe reactivar la actividad exploratoria y demostrar que el país tiene reservas probadas para ser un socio confiable, además de buscar mercados alternativos. Descenso en Incahuasi Para Herland Soliz, secretario de Hidrocarburos, Energía y Minas de la Gobernación de Santa Cruz, la incertidumbre salta a la vista cuando se revisan los números de producción de los últimos días de Incahuasi, cuya capacidad fue ampliada de 8 MMm3/d a 11 MMm3/d el pasado 11 de junio en un acto en el que participó el presidente Evo Morales. Sin embargo, datos proporcionados de la estatal YPFB a la Gobernación cruceña dan cuenta de que desde esa fecha hasta el 24 de junio la producción de gas natural bajó a 4,5 MMm3/d. "La producción solo subió cuando se hizo el acto con el presidente. Es una muestra de que cada vez hay menos gas en el país, por eso la calificadora habla de incertidumbre", afirmó Soliz. El gas natural extraído del megacampo tiene como destino Argentina; y Soliz hizo notar que por época invernal se debería enviar más gas al vecino país. "Están jugando con los volúmenes. Las nominaciones están muy bajas porque no tienen un contrato seguro. Esta es una muestra clara de que hay poca producción. Es un bajón que no se tenía desde hace cuatro meses", afirmó. Al respecto, YPFB mencionó que con el ingreso del pozo ICS-3, la planta Incahuasi incrementó su capacidad de producción hasta los 11 MMm3/d, con lo que se garantiza el potencial y -agregó- que se encuentran trabajando en un adicional de 3 MMm3/d del pozo ICS-5, con el que el potencial del campo llegará a 14 MMm3/d. Sin embargo, no mencionaron las consultas acerca de la caída de la producción en Incahuasi.