Casas de cambio se quedan sin dÃ³lares por alta demanda

Las casas de cambio e incluso los librecambistas del centro de La Paz se quedaron sin dólares para la venta al público. Este problema ocurre después de una semana de que el Banco Central de Bolivia (BCB) suspendiera la venta de esta moneda extranjera. "Ya no tenemos dólares para vender por ahora, tal vez mañana (viernes)", dijo uno de los operarios de la Casa de Cambio Metrópoli ubicado en la calle Colón, en el centro de la sede de Gobierno. Al cajero se le preguntó por qué no hay dólares respondió: "Compramos poco y se acabó ¿por qué? no sé, solo que hoy vinieron muchas personas a buscar dólares", declaró. Una persona que ingresó a esa misma casa de cambio, preocupada y apresurada, declaró que no encontró esta moneda en otras agencias. "Fui a otras casas de cambio. Sin embargo, me dijeron que no hay desde el mediodía y que ellos solo están comprando", dijo. En otro centro financiero ubicado en la calle Santa Cruz, la señora de la ventanilla 1 afirmó:  "Desde el lunes que no hay muchos dólares para vender, pero hoy (ayer) vendí como nunca, 100 mil dólares. Mañana no sé si habrá, pero están viniendo a comprar muchas personas". Una cliente se acercó a la ventanilla 2 y pidió que le vendieran 500 dólares, pero la respuesta fue la misma. La casa de cambio se quedó sin dólares. Una situación similar pasó con librecambistas que están frente a la plaza Obelisco. De manera inusual, gritaban en reiteradas veces "compro dólar" cuando en días pasados   ofrecían vender dólares. Una de las librecambistas, que prefirió no dar su nombre, dijo: "Al mediodía vendí mis últimos 400 dólares, ya no tengo nada de dólares", declaró mientras contaba un fajo de billetes en bolivianos. En una tercera casa de cambio ubicada en la planta baja del edificio San Pablo en El Prado, el encargado contó que solo le quedan 1.000 dólares ante la excesiva demanda de esa moneda. Una situación similar se registró en la ciudad de Santa Cruz donde las casas de cambio y librecambistas se quedaron sin dólares. El hecho se produjo luego que el BCB, el 1 de noviembre, informara que ya no realizarán la venta directa al público del billete norteamericano. Sin embargo, el ente emisor aclaró que en todo el país la venta en las casas de cambio y en las bancas privadas continuará con normalidad. El BCB vendía dólares al público en sus ventanillas de la ciudad de La Paz, la entidad comenzó a vender dólares al público después de la emisión de un Decreto Supremo de 2012. La determinación y las  reacciones Norma Luego de seis años, el BCB el 1 de noviembre dejó de vender dólares a través de sus ventanillas. Una exautoridad dijo que es una medida administrativa aunque otros analistas observaron  que la entidad busca frenar la caída de las Reservas Internacionales Netas (RIN).

Reacción El tipo de cambio se incrementó. El miércoles las personas que compraron un billete de 100 dólares, pagaban 698 o 699 bolivianos cuando la anterior semana la semana habría pagado 697 bolivianos. Sólo en algunos casos, los librecambistas venden dólares en siete bolivianos.