Caso taladros: Drillmec quiso pagar un viaje a gente de YPFB

El informe de la Unidad de Transparencia de Hidrocarburos, sobre las supuestas irregularidades en la contratación de tres taladros para YPFB, cuestiona la invitación que hizo Pedro Hinojosa, representante de la empresa italiana Drillmec, a dos miembros del Comité de Licitación de la estatal, para asistir a una conferencia petrolera en EEUU con todo pagado. La oferta fue aceptada y luego descartada. Dicho informe, que consta de 50 páginas, hace referencia a las "actuaciones no transparentes y/o irregulares de terceras personas detectadas en el proceso de contratación", pues indica que Hinojosa, en su condición de representante de la empresa Intercontinental Drilling Services (IDS) -y también de Drillmec-, realizó una invitación al gerente de Perforación de YPFB, David Pérez Alba, y al director de Operaciones, Marcos Rejas Gómez, para viajar a la Conferencia de Tecnología Petrolera en Houston. Pero esta invitación, según el informe, llamó la atención de los investigadores de la Dirección de Transparencia. "¿Por qué un empresario pretendía costear un viaje al extranjero con todo pagado a los funcionarios Públicos de YPFB?", cuestiona el informe, al poner en duda los beneficios que obtendría este empresario tras la invitación. Sin embargo, con el avance de las investigaciones, se detecta que Hinojosa es también representante de Drillmec. No obstante, este viaje no se materializó. Asimismo, el documento menciona que Rejas y Bigmark Serrano Parada, especialista en operaciones de perforación, quienes fueron designados, junto a otros funcionarios, como miembros para evaluar el proceso de contratación, viajaron a Estados Unidos y República de Panamá, respectivamente, sin un motivo fundamentado. "Se desconoce los destinos específicos de estos viajes y qué actividades realizaron en estos lugares. Al parecer, ambos funcionarios abandonan sus funciones para realizar estos viajes", señala el documento. El informe también revela una conversación en WhatsApp en la que funcionarios de YPFB, relacionados al Comité de Licitación, celebraron la adquisición de los equipos de perforación 15 días antes de la Evaluación y Recomendación Final, es decir que, al parecer, tenían conocimiento de que Drillmec sería la empresa adjudicataria. Esta situación derivó en un proceso penal a 15 funcionarios de Yacimientos y uno de la firma italiana, investigación de la que no está exonerado el presidente ejecutivo de la estatal boliviana, Guillermo Achá, según las últimas declaraciones del Ministro de Justicia y Transparencia, Héctor Arce. Respecto al avance de esta investigación que está en manos del Ministerio Público, el ministro de Justicia reiteró que Guillermo Achá está a disposición de la comisión de fiscales que investiga el caso y que, de suceder algún "juicio, arbitrajes o problemas más adelante, será exclusiva responsabilidad del presidente de YPFB y de los funcionarios involucrados". En esta conversación, que hace referencia a la compra de los tres taladros, Víctor Hinojosa señala: "Felicidades a todos por este empeño tan valioso. Que viva los 3 Taladros (...) y nuestra gloriosa GPE-DOP a la cabeza de nuestro gerente". Mientras que Serrano añade: "Felicidades, ya estoy festejando de antemano". Este festejo fue realizado el 22 de octubre de 2016, 15 días antes de emitirse el Informe de Evaluación y Recomendación Final del Comité de Licitación para la adjudicación de los tres taladros de la empresa petrolera estatal por 148 millones de dólares. PARENTESCOS El diputado por Unidad Demócrata (UD), Amílcar Barral, denunció en radio Fides que en YPFB trabajan hermanos de los ministros Héctor Arce Zaconeta, de Justicia, y René Martínez Callahuanca, de la Presidencia, además del hijo del ministro de Economía, Luis Arce Catacora. "Indagamos. La asesora jurídica de YPFB es la señora Ana Luz Jaqueline Arce Zaconeta", dijo. Además, Barral indicó que, hace un año y medio, denunció Arce Mosquera por el robo de 140 llantas de almacenes de YPFB en Santa Cruz, acusación que posteriormente desapareció. "Y está con mejor cargo en YPFB", acotó.