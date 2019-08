Cepal baja la proyecciÃ³n de crecimiento de Bolivia a 4%

Agrandar la foto + Twittear El estudio Econ贸mico de Am茅rica Latina y el Caribe 2019, presentado ayer por la Comisi贸n Econ贸mica para Am茅rica Latina y el Caribe (Cepal), proyecta un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia de un 4 por ciento, reduciendo as铆 la previsi贸n divulgada en el mes de abril, en la que preve铆a un crecimiento del 4,3 por ciento. Las proyecciones indican que Bolivia ser谩 el pa铆s de Sudam茅rica que tendr谩 mayor crecimiento econ贸mico en 2019. En segundo lugar se ubica Per煤, con 3,2 por ciento, seguido por Colombia, con 3,1. Venezuela registrar谩, seg煤n la proyecci贸n, el mayor retroceso en la regi贸n, con una contracci贸n del 23 por ciento. La Cepal hace referencia a un debilitamiento sincronizado de la econom铆a global que desat贸 un escenario internacional desfavorable para la regi贸n. La proyecci贸n de crecimiento en Am茅rica Latina y el Caribe es del 0,5 por ciento, inferior al 0,9 por ciento registrado en 2018. Sin embargo, el informe hace referencia a la disminuci贸n y una tendencia a la baja de las exportaciones del gas boliviano: "En el caso de las exportaciones de gas natural boliviano, se observa una tendencia a la disminuci贸n de la producci贸n de este hidrocarburo a partir de 2014, que se acentu贸 en el 煤ltimo trimestre de 2018 con una baja del 24 por ciento respecto del mismo per铆odo del a帽o anterior y que no se ha logrado revertir en los primeros tres meses de 2019", dice el informe. En opini贸n del economista Luis Fernando Garc铆a, existe una fuerte contracci贸n econ贸mica en el pa铆s producto de la no diversificaci贸n del mercado del gas, los precios deprimidos, las restricciones a las exportaciones adem谩s del tipo de cambio fijo que resta competitividad a los productos de exportaci贸n. Argument贸 que hay importaciones que "erosionan el bolsillo de los productores y que generan mayor cantidad de desempleo", adem谩s que las inversiones no llegan como se esperaba y que el pa铆s se encuentra en un movimiento que empuja hacia una crisis econ贸mica. "Si nosotros estamos viendo que hay una contracci贸n econ贸mica, dif铆cilmente creo que est谩 creciendo ni siquiera al 3,8 por ciento", agreg贸. Sin embargo, indic贸 que son proyecciones y que el crecimiento real se conocer谩 a fin de a帽o. 聽 EL GOBIERNO VE BUEN DESEMPE脩O El ministro de Econom铆a, Luis Arce, inform贸 que todos los sectores que conforman la econom铆a registran un importante crecimiento en lo que va del a帽o, aunque exceptu贸 a hidrocarburos debido a factores externos. En febrero pronostic贸 un crecimiento del 4,5 por ciento. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario